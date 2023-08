El Gobierno de Canarias valora el excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la integridad de los ciudadanos y de los efectivos contraincendios

Canarias/ La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha valorado hoy el excelente trabajo de las Fuerza y Cuerpos que integran el dispositivo de seguridad de la emergencia en el incendio forestal que afecta desde la madrugada del 16 de agosto a la isla de Tenerife. En una rueda de prensa ofrecida en la tarde de hoy, junto a portavoces de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Cuerpo General de la Policía Canaria y un representante de las policías locales de los municipios afectados, todos los intervinientes destacaron la coordinación con la que se ha trabajado desde el primer momento de la emergencia.



La consejera, por su parte, quiso recalcar que en un incendio de características muy complicadas, que avanzó con gran rapidez desde el primer momento y que se ha acercado tanto a las zonas de interfaz, se ha logrado asegurar la vida de las personas y mantener el fuego alejado de las viviendas gracias a la excelente labor realizada por los cuerpos de seguridad y por los efectivos contra incendios, "que han trabajado hasta la extenuación" para garantizar la integridad no solo de los ciudadanos, sino también de los efectivos de la lucha contra el fuego.

Juan Hernández Mosquera, general de la Guardia Civil, cuerpo en el que recae la dirección del dispositivo de seguridad de la emergencia, quiso destacar el trabajo "prácticamente puerta a puerta" que se ha realizado en las evacuaciones y valoró especialmente "la excelente colaboración de los vecinos afectados, que dieron una respuesta ejemplar y unánime".

El general Hernández Mosquera informó, además, que en estos días se han destinado al dispositivo de seguridad del incendio 220 efectivos de la Guardia Civil, con refuerzo de unidades de Gran Canaria y de la Península especializadas tanto en seguridad como en investigación, y un helicóptero para las labores de coordinación de medios aéreos.

Jesús María Gómez Martín, jefe superior de la Policía Nacional, señaló que hubo colaboración activa con la Guardia Civil desde el primer momento para participar en las labores de desalojo de los evacuados y elogió, igualmente, la colaboración de los ciudadanos. "No ha habido ningún incidente y hemos recibido, incluso, mucho cariño de las personas evacuadas, lo que se agradece en una situación tan compleja y tensa".

La Policía Nacional ha aportado al dispositivo de seguridad del incendio una media de 75 efectivos cada día entre los que se cuentan dos unidades muy especializadas, las UIP y las UPR, además de un dron de policía aeronáutica con cámara térmica que se usa para la vigilancia nocturna de las zonas evacuadas.

El Cuerpo General de la Policía Canaria, por su parte, ha llevado a cabo hasta el momento un total de 900 intervenciones, entre la que se cuentan 700 evacuaciones, rescate de animales, controles de acceso y acompañamiento de convoy, entre otras. Así lo detalló el subcomisario Jesús González Gutiérrez, que quiso agradecer de manera especial la colaboración prestada por varios centros hípicos en el desalojo y albergue de decenas de caballos, una tarea en la que se ha implicado de manera directa la Policía Canaria.

En representación de las policías locales de los 13 municipios afectados hasta el momento por el incendio, intervino Víctor Borges Velázquez, oficial jefe de la Policía Local de Arafo, que valoró "la impecable colaboración entre los cuerpos de seguridad" y la labor fundamental que desempeñan las policías locales en las emergencias, como agentes más próximos a los vecinos.

Nieves Lady Barreto cerró la rueda de prensa agradeciendo la colaboración ciudadana, especialmente la de los afectados por las evacuaciones, y lanzando una petición para que no se difundan noticias falsas "porque también generan problemas de seguridad y en una emergencia eso se nota".