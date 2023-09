"Arico Somos Todos" solicita el listado de Emisarios Submarinos de Aguas Residuales ubicados en el municipio

Tenerife/ Los concejales de Arico Somos Todos (ARICO ST), solicitan el listado de Emisarios Submarinos de Aguas Residuales que se encuentren ubicados dentro del municipio de Arico. Al mismo tiempo, solicitan un Informe técnico que recoja el estado de funcionamiento de cada uno de ellos y un informe jurídico que recoja su situación legal.



"Esta iniciativa responde a la preocupación que siempre hemos expresado desde Arico Somos Todos, por este asunto. Estamos muy pendientes del tratamiento de aguas residuales en Arico, así como la falta de mantenimiento del saneamiento, que en algunos núcleos se cobra sin contar con él".

Queremos conocer el alcance de este turbio asunto que parece no preocupar al grupo de gobierno, que no ha realizado ninguna declaración a raíz de una reciente manifestación de ciudadanos en la puerta del ayuntamiento, advirtiendo del mal estado de los emisarios, del vertido de aguas fecales en nuestra costa y su fatal impacto en el litoral de nuestro pueblo.

"Recientemente, hemos asistido a un repunte de microalgas en nuestras playas, que muchos vecinos asocian al aumento de la población residente en la costa en el verano y al aumento de la emisión de aguas residuales sin control a través de los emisarios submarinos, que impulsan esas aguas negras a diestro y siniestro".

Desde Arico Somos Todos, NO podemos mirar para otro lado, necesitamos conocer de forma fehaciente el actual estado de esos emisarios submarinos. Saber que pasa con esas instalaciones. Quienes son los responsables de su mantenimiento y que se esta haciendo desde el ayuntamiento.

"No solo hemos pedido el listado de los emisarios y los informes que corresponden para conocer la realidad de este delicado asunto. También hemos pedido una reunión con el concejal delegado de Medio Ambiente y Residuos del Ayuntamiento, para tratar esta preocupación vecinal que nos afecta a todos y todas".

659.552.462 www.AricoSomosTodos.es

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Arico Somos Todos

En cuanto tengamos toda esta documentación que hemos solicitado, analizaremos su contenido para realizar las propuestas de mejora que creamos convenientes abordar. "Contamos dentro de nuestro equipo de trabajo con personas que cuentan con la formación adecuada en varias disciplinas implicadas en todo este sensible asunto, que se pondrán a trabajar de inmediato para elaborar dichas propuestas"

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)