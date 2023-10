Turcón presenta alegaciones al proyecto de depósitos de explosivos en el Lomo La Palma para las voladuras en la realización de las cavernas del Salto de Chira Soria.

Oposición de Turcón Ecologistas en Acción al proyecto de la Central Hidroeléctrica de Bombeo de Salto de Chira Soria.

El desacuerdo al proyecto de la Central Hidroeléctrica ha sido y es contundente. Las alegaciones de Turcón-EeA siempre han manifestado y cuestionado Chira-Soria.

"Como histórico exponemos que en su momento la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y su Dirección General, en un mismo expediente aprobó hasta cuatro procedimientos diferentes. A saber: La autorización administrativa, la aprobación del proyecto, la declaración de impacto ambiental, y finalmente, la declaración de utilidad pública."

Después de aquellas primeras alegaciones, el trabajo de oposición de Turcón-EeA, y en general del movimiento ecologista canario, así como, la sociedad civil organizada en sus diferentes asociaciones y plataformas, continuaron la lucha de oposición hasta el presente, ya que consideramos la CHCS un proyecto destructivo para el medio ambiente, existiendo alternativas menos agresivas para los espacios naturales protegidos-ENP de la zona.

Antecedentes al proyecto de autorización al que se alega.

Como premisa, se apunta la pretensión de obtener una única autorización, tramitada en un único procedimiento, para la instalación y construcción de 2 depósitos de explosivos, contando, cada uno de ellos, con su correspondiente proyecto técnico, visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Extremadura, (números BA2300310 y BA2300311) y redactados a petición de la mercantil "Astex Seguridad", con sede en Cáceres.

Los dos proyectos se denominan exactamente igual, "Proyecto establecimiento depósito consumo de explosivos para la construcción de las galerías, pozos y cavernas desde el embalse de Chira para la central hidroeléctrica de bombeo de Chira-Soria (CHBChS), en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)" siendo, además, exactamente iguales, incluso en sus planos. Lo único que cambia, es que en un proyecto se describe el depósito 1 y en el otro el depósito 2, situado el primero en "Soria" y el segundo en "Chira", disponiendo, cada uno de ellos, sus correspondientes coordenadas de ubicación.

En la introducción se indica que, "Red Eléctrica de España, SAU", denominada actualmente Redeia, ha adjudicado las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira Soria, a la UTE "Central Hidroeléctrica Salto de Chira", constituida por las mercantiles "Dragados, SA", "Cobra Infraestructuras Hidráulicas, SA" y "Obras Subterráneas, SA", y que, para la construcción de la CHBChS, es necesario realizar excavaciones subterráneas en roca.

Sin embargo, parece ser que la autorización la solicita la última de las mercantiles mencionadas, y no la UTE, quien aparentemente es la adjudicataria de las obras. En los proyectos se indica que es la UTE quien solicita las preceptivas autorizaciones administrativas, por lo que convendría aclarar quién es el peticionario, si es "Astex Seguridad", "Obras Subterráneas, SA", la UTE "Central Hidroeléctrica Salto de Chira" o la propia Redeia.

Ya en las consideraciones del pliego de alegaciones presentado por los ecologistas de Turcón se pide no se conceda la Autorización Administrativa solicitada, debiéndose redactar un nuevo proyecto que englobe todos los depósitos que se pretenden instalar, tramitando el mismo ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de subsanar todas las deficiencias señaladas, alega Turcón-EeA.

Los ecologistas también, solicita que se suspendan las obras en tanto no se hayan enmendado las infracciones a la normativa comunitaria. Asimismo, no se debe pasar por alto la especificación que la Autorización para el establecimiento de explosivos, no exime de la obligación de obtener las correspondientes autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera que correspondan.

Por último, y no de menor significación es el no otorgar ninguna autorización para la instalación de depósitos de explosivos de consumo, en tanto no se disponga del proyecto detallado de la obra de excavación y se hayan solicitado todas las autorizaciones necesarias.

Turcón Ecologistas en Acción