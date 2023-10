El Cabildo y la Fundación Foresta impulsan 'Tenerife Renace' para restaurar los montes afectados por el incendio

Tenerife/ La iniciativa pretende canalizar las aportaciones de personas y empresas privadas con el fin de recuperar las zonas afectadas.

El proyecto cuenta con el apoyo de Innovaris, CEOE-Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, Inco-LAB Smart Island Cluster y Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias.



El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, y la Fundación Foresta ponen en marcha el proyecto 'Tenerife Renace', una iniciativa que prevé acciones de restauración ambiental en las zonas afectadas por el incendio forestal que se inició a mediados de agosto. El proyecto ha sido promovido por Innovaris con el apoyo de la CEOE-Tenerife y al mismo se han sumado Inco-LAB Smart Island Cluster y las entidades Televisión Pública de Canarias, S.A, Radio Pública de Canarias, S.A y la Confederación Canaria de Empresarios.

'Tenerife Renace', que tendrá una vigencia inicial de cuatro años, trata de canalizar todas las ayudas de personas físicas y jurídicas privadas que hayan declarado su intención de participar en la restauración de los montes de Tenerife afectados por el incendio que se originó en Arafo y Candelaria o que tengan intención de hacerlo a lo largo de la duración del citado proyecto. El objetivo es coordinar e impulsar las acciones de restauración que redundarán en el beneficio del desarrollo rural y forestal de la Isla.

La firma del convenio realizada hoy (lunes 23) ha contado con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; la directora de Foresta, Alicia Rodriguez; el director de Innovaris S.L., Alexis Robles; la vicepresidenta de la Asociación Empresarial Multisectorial Innovadora Smart Island Clúster Inco-LAB, Sonia García; el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García; el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso; y el administrador único de la Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias, Francisco Moreno. Asimismo, estuvieron presentes la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Medio Natural, Pedro Millán.

Rosa Dávila indicó que "es un día de agradecimientos para todas las personas que han querido mostrar su solidaridad con el incendio. Gracias a Tenerife Renace y a las entidades que lo ha impulsado podremos canaliza esas ayudas para afrontar esta catástrofe natural. Es un proyecto que tiene una dimensión regional porque durante el incendio sentimos el aliento y el apoyo y las manos tendidas de todas islas para ayudar".

La directora de la Fundación Foresta, Alicia Rodríguez, agradece la confianza depositada por la corporación para liderar la ejecución de la planificación de los trabajos de reforestación, "desde Foresta estamos comprometidos a poner a disposición de las diversas entidades colaboradoras nuestro conocimiento y experiencia. Nuestro objetivo es la realización de los trabajos profesionales que faciliten la recuperación de las zonas afectadas". En ese sentido, indicó que a partir de hoy ya se podrán aportaciones a través del Bizum 08273 y que en los próximos días se iniciará una campaña de difusión del proyecto.

Por su parte, Alexis Robles señaló que la iniciativa se enmarca "dentro de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla Innovaris y pretendemos integrar al mayor número de actores posibles. Queremos que participe toda Canarias y también sensibilizar y concienciar a la población para que, en la medida de lo posible, estos incendios no vuelvan a suceder".

Sonia García señaló que el Inco-LAB Smart Island Cluster "viene trabajando para desarrollar un modelo inteligente en la gestión de la isla y eso no sólo incumbe al turismo sino también a la naturaleza, que es una parte importante de la Isla. Además, es un tema colaborativo en el que participan diferentes entidades y la sociedad canaria, lo cual encaja perfectamente en nuestro espíritu".

El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, indicó que "cuando se apaga el incendio, parece que se acaba y no es así. Hay que recuperar el monte y hay muchas personas y empresas que quieren colaborar en esa faceta. A partir de ahora nos toca más 'hacer' que 'hablar' para recuperar nuestros montes".

Pedro Alfonso, máximo responsable de CEOE-Tenerife, agradeció la implicación de la Confederación Canaria de Empresarios y señaló que "hay un compromiso firme con la sostenibilidad y la recuperación de la naturaleza. Nosotros estamos comprometidos con la recuperación social y económica de la Isla, pero también en la recuperación medioambiental y queremos aportar nuestro granito de arena. Nuestra forma de gestionar es estando al lado de la realidad, del kilómetro cero y estar próximos a las necesidades de nuestra tierra".

Por su parte, Francisco Moreno hizo un juego de palabras al señalar que "la Televisión Canaria ha pasado de filmar el incendio a firmar este convenio para crear naturaleza. Nuestra vocación es de servicio público y por eso apoyamos esta iniciativa, en la que todos estamos juntos con el objetivo de recuperar nuestros montes".

Convenio Tenerife Renace.- 'Tenerife Renace' establece una red de acciones que servirán para restaurar los montes, facilitar las acciones de participación ciudadana y generar conocimiento técnico sobre el incendio y aprendizaje sobre técnicas de restauración en ecosistemas dañados por este tipo de catástrofes. El proyecto de mecenazgo 'Tenerife Renace' se encargará de buscar los fondos necesarios para la ejecución del mismo en torno a una campaña de recaudación de fondos privados para la restauración de los montes de Tenerife.

La iniciativa 'Tenerife Renace' surge ante las numerosas solicitudes de colaboración que ha mostrado la sociedad canaria y el sector empresarial hacia el Cabildo de Tenerife, que ha buscado una vía para aprovechar este apoyo y volcarlo en la restauración de los montes afectados por la citada catástrofe del mes de agosto de 2023. En ese sentido, la iniciativa empresarial ha desarrollado desde el primer momento la idea de acometer un proyecto de captación de fondos para este mismo fin. Esta propuesta no sólo contempla una campaña de captación de fondos, sino que hilvana un metódico plan que da soporte, transparencia, trazabilidad y confianza a un proyecto de interés general por el bien de la isla de Tenerife.

En ambas propuestas se ha contado con la participación de Foresta como entidad que puede canalizar las ayudas recibidas. Su carácter privado, regional y sin ánimo de lucro, así como su experiencia de 25 años en el sector forestal y medioambiental, la proyectan como una opción idónea para desempeñar este papel.

El Cabildo de Tenerife se encargará, entre otras cuestiones, de la dirección del proyecto técnico y analizará y definirá las zonas de trabajos y las unidades de obra a realizar, poniéndolo en conocimiento de Foresta para su ejecución. Así, dará soporte técnico para el desarrollo y seguimiento de los trabajos y facilitará la participación ciudadana. De igual forma, apoyará con medios propios materiales y humanos acciones concretas en que resulten necesarios para la ejecución de las tareas a acometer. Este apoyo se dará, sobre todo, en las acciones de participación ciudadana. Asimismo, facilitará, en la medida de sus posibilidades, ejemplares de plantas autóctonas producidas en los viveros insulares que puedan ser empleadas en las labores de restauración y reforestación.

Por su parte, Foresta aportará su conocimiento técnico, de procesos y experiencia y apoyará y canalizará la campaña de captación de fondos para el desarrollo de las acciones que requiera en cada caso el proyecto. Para ello se desarrollará una estrategia de trabajo con distintas acciones en este sentido. Además, liderará y canalizará la campaña de voluntariado y participación ciudadana para el desarrollo de las acciones que requiera el proyecto.

Foresta ejecutará los trabajos de campo con sus cuadrillas conforme a los criterios y directrices que facilite el Cabildo de Tenerife y, en su caso, podrá contratar a personal local cualificado para formar las cuadrillas de trabajo de campo. De igual forma, se encargará de realizar los trámites administrativos necesarios relativos a las donaciones y auditará los datos económicos (fondos empleados) del proyecto y los hará públicos en una página asociada a la web de Foresta (https://fundacionforesta.org).

Por su parte, Innovaris, entidad de consultoría con dilatada experiencia en el trato con el sector empresarial y con las Administraciones Publicas de la isla, será el nexo de unión entre el Cabildo y Foresta para aportar soluciones que respondan a las implicaciones empresariales en el proyecto, entre las que se encuentra la participación de Canaudit, S.L., empresa que llevará a cabo el control del proyecto a través de auditorías periódicas para dar transparencia al uso de los fondos y justificarlos.

CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios potenciarán y respaldarán la implicación empresarial en el proyecto. Además, ayudarán en la definición de acciones de sensibilización, información y difusión del proyecto para conseguir que el sector empresarial apoye la iniciativa y participe de ella activamente, colaborando de forma dinámica en la suma de apoyos.

Inco-LAB Smart Island Cluster se encargará de identificar las líneas de trabajo innovadoras y soluciones tecnológicas que puedan ser aplicadas en las diferentes fases del proyecto, adecuando las mismas a los criterios de territorios inteligentes y trabajando especialmente en aquellas etapas que requieran aspectos preventivos o predictivos.

Por su parte, la Televisión Pública de Canarias y la Radio Pública de Canarias difundirán las iniciativas adoptadas para la ejecución del proyecto 'Tenerife Renace', dando cobertura informativa a las acciones realizadas en el marco del proyecto y cediendo espacios para la emisión de píldoras informativas, spots o cuñas, en su caso.

Finalmente, se creará una comisión de seguimiento integrada por representantes de cada una de las instituciones firmantes con el fin de velar por el cumplimiento del convenio, interpretar los términos del mismo, formular propuestas concretas de actuación, proponer líneas de colaboración, aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse y aquellas otras cuestiones inherentes a su constitución.

Junto a la iniciativa 'Tenerife Renace' hay que señalar que el Cabildo de Tenerife invertirá 29 millones de euros entre 2024 y 2026 a través de un marco plurianual para labores de recuperación de Monteverde y actuaciones ante el riesgo de caída de árboles y desprendimientos y ante el riesgo de erosión.

