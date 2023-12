Transición Ecológica dotará a los Cabildos Insulares de más de 8 millones de euros en proyectos para gestión de residuos

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha anunciado en comparecencia parlamentaria que la Consejería, en su línea de colaboración con las diferentes entidades locales, y en el empeño por impulsar la economía circular en Canarias, desarrollará una serie de acciones para la gestión de residuos, destinada a cabildos insulares en el marco de esta legislatura.

En este sentido, Zapata anunció una serie de medidas concretas que se llevarán a cabo como consecuencia de una modificación en los presupuestos de 2023 y que comenzarán a desarrollarse y ejecutarse al comienzo de 2024 en adelante. Estas inversiones incluirán nuevos proyectos para los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura por valor de 8,16 millones de euros.

Dichos planes incluirán acciones encaminadas a la optimización y gestión de los residuos de las diferentes islas, con medidas como la creación de puntos limpios, puntos limpios móviles, la adaptación de instalaciones ya existentes, la adquisición de nuevos materiales para el tratamiento de residuos o el desarrollo de una nueva planta de compostaje.

"Es un fracaso haber llegado al año 2023 y que aún sigamos enterrando toneladas de residuos en las celdas de vertido de nuestros complejos ambientales" apuntó el consejero. Algo para lo que, según explicó Zapata, "trabajamos para revertir, utilizando todos los medios y la tecnología a nuestro alcance, con medidas y proyectos reales como estos".

Según apuntó, "avanzar en el desarrollo de la economía circular de la mano de entidades locales será fundamental para lograr nuestros objetivos de descarbonización para 2040" y recordó el compromiso de la Consejería en este sentido, apuntando que ya existen importantes cuantías para tal fin. "Si sumamos a los 10 millones ya previstos para destinar al complejo ambiental de Zurita en Fuerteventura, estaremos hablando de más de 18 millones de euros de inversión en materia de gestión de residuos".

Asimismo, en esta línea de descarbonización, destacó la previsión y el estudio de otras estrategias enfocadas a ese objetivo de reutilizar los residuos de todas las formas posibles. "La producción de energía/combustible a partir de aquello que no podemos reutilizar o que no es viable hacerlo, es el camino para lograr ese objetivo, como podrían ser la producción de saf, la generación de biometano o el reciclaje químico".

Ley de Economía Circular, una realidad para Canarias

En este sentido también, y en la línea del trabajo para la disminución de la producción de residuos, Mariano Zapata puso en valor la necesidad de contar con una ley de economía circular en este mandato, cuyo foco sea "lograr una herramienta útil para avanzar en la transición desde la economía lineal a la circular".

Todo ello "mediante un plan basado no solo en directrices o recomendaciones, como ya manifestó el Consejo Consultivo para el actual borrador, sino en un desarrollo normativo que implique sanciones a aquellos que no cumplan ".

contemplará un canon de vertidos, con carácter finalista, que implique que aquellos que más contaminan sean los que más cuantía económica aporten, incentivando así un mejor tratamiento de las aguas residuales, disminuyendo el número de vertidos al mar y la carga contaminante de estos.

Una acción para lo cual apuntó que "ya se está revisando la estrategia actual, para definir un nuevo plan de acción para el período 2024-2026 que se base, no solo en buenas intenciones, sino en textos normativos que puedan sancionar cuando algo no se haga correctamente".

Asimismo, destacó, que en esa misma línea de colaboración con los cabildos insulares y entidades locales, se está trabajando también en la elaboración de los nuevos planes de residuos (PIRCAN), que contribuirán a esa estrategia de economía circular, para la cual ya se están revisando las líneas de trabajo para 2019-2023 para definir las de 2024-2029.