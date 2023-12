Zapata: "No vamos a mirar atrás ni para otro lado en la gestión y ejecución de los fondos Next Generation"

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias continúa trabajando en la reestructuración de la gestión de los fondos Next Generation, de los que cuelgan más de 500 millones de euros en fondos estratégicos, destinados principalmente a la transición energética en Canarias.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias continúa trabajando en la reestructuración de la gestión de los fondos Next Generation, de los que cuelgan más de 500 millones de euros en fondos estratégicos, destinados principalmente a la transición energética en Canarias.

En este sentido, el consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata asegura que "la situación con la que nos encontramos era muy preocupante, con una importante falta de personal, una ejecución que rondaba solo el 8% del total y más de 15.000 expedientes pendientes de tramitar".

No obstante, Zapata apunta que desde la corporación "se ha dado un giro a esta gestión, y desde que entramos a este Gobierno, hace apenas cinco meses, hemos analizado la situación y hemos actuado sentando las bases de la reestructuración que ayudará a desbloquear estos fondos".

Entre estas medidas y acciones concretas, destaca la reestructuración de personal directivo de las denominadas Unidades Administrativas Provisionales (UAP´s), ya anunciadas anteriormente y adjudicadas en su totalidad. Asimismo, y relacionado con esta reestructuración, también se trabaja para aumentar el personal encargado de la gestión de estos fondos. Una cuestión que, en palabras del consejero Zapata es "un objetivo en el que estamos ya trabajando para avanzar en los programas Next este próximo año 2024".

Por otro lado, en estos primeros meses de gobierno también ha existido un contacto constante, con reuniones periódicas y trabajo conjunto entre el personal de la Consejería de Transición Ecológica encargada de tramitar los Fondos Next y el Estado. Tanto por parte de los perfiles más institucionales, como técnicos, con los directores de proyectos. "Se ha trabajado para establecer una línea de trabajo fluido y conjunto con el Gobierno de España, con el objetivo de agilizar trámites, consensuar procedimientos y establecer nuevos protocolos y metodología de trabajo que agilicen todos los instrumentos mediante los cuales se trabaja para conceder los fondos, desde subvenciones y convenios, a contratos y encargos" destaca Zapata.

Asimismo, el consejero del área también quiso poner en valor, en esta línea de acciones para el desbloqueo de los fondos, otros hechos concretos, como la reciente firma de más de 400 concesiones de ayudas en uno de los programas, y que continuarán en esta línea, el impulso en la mejora de la información registrada en el aplicativo habilitado por el Gobierno de España (CoFFEE) para llevar el control de los fondos, o las negociaciones con el Ministerio para la ampliación de plazos en algunas de las líneas de ayudas más importantes y que "esperamos poder anunciar en breve".

Finalmente, el consejero apuntó que dicha gestión "no es un trabajo sencillo" pero que "ahora no vamos a mirar atrás ni para otro lado en la gestión y ejecución de los Fondos Next". Y quiso apuntar que, debido a la complejidad en la gestión de dichos fondos, "habrá que ser pacientes, ya que esta reestructuración precisa de un período de reajuste y readaptación de prioridades y encargos, en la que estamos inmersos" pero para la que "esperamos que se empiecen a generar resultados positivos a partir del próximo año".