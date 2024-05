El Ayuntamiento de Arona abordará este miércoles la creación de su propio Órgano Ambiental Municipal

Este órgano que comenzó a tramitarse el pasado mes de octubre supondrá un avance importante en la meta de armonizar el desarrollo urbanístico y territorial del municipio con el respeto al medioambiente y la sostenibilidad, fundamentalmente a través de toda la normativa de aplicación. "Queremos poder prever y adelantarnos a todas las posibles afecciones al medioambiente que puedan presentar las iniciativas que se planteen en Arona, y hacerlo –puntualizó el edil– con antelación suficiente para poder identificar y corregir esas afecciones o riesgos de manera adecuada", declaró el concejal de Urbanismo, Luis García.La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, destacó que "el Órgano Ambiental Municipal es una herramienta que supondrá una mejora en la gestión de los proyectos y planes, permitiendo que se hagan de manera más ágil y eficaz".El OAA estará adscrito al Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Arona, aunque sin pertenecer a su estructura jerárquica, gozando así de la preceptiva y obligada autonomía orgánica y funcional, lo que garantizará la independencia absoluta de sus miembros a la hora de emitir sus conclusiones sobre los expedientes. Este órgano se regirá por un reglamento y no tendrá participación política debido a su naturaleza técnica.Estará formado por tres miembros como máximo, con voz y voto, con sus respectivos suplentes. Su designación responderá a criterios de autonomía, especialización y profesionalización contrastada. Además, quienes integren este órgano deberán acreditar y garantizar su independencia, imparcialidad y objetividad. De hecho, de forma previa a la celebración de cada sesión, tendrán que suscribir una declaración responsable en la que hagan constar que no están incursos en ninguna causa de incompatibilidad, abstención y/o recusación previstas en la legislación de aplicación así, como por razón de actividad pública/privada en materia de planeamiento, tanto en el ámbito territorial, como urbanístico o medioambiental.Y deberán ejercer sus funciones teniendo presentes los principios de celeridad y eficacia procedimental, con estricto sometimiento a la Ley y al Derecho. Para favorecer la transparencia, el reglamento del OAA prevé que los promotores de los planes, programas o proyectos presentados puedan asistir a las sesiones de evaluación y análisis, y que, aunque no puedan tener voto, sí tengan voz, ya que se considera fundamental la colaboración pública privada en la coordinación de los proyectos que pretendan participar en el desarrollo territorial de Arona.

Tomar las riendas en materia medioambiental

Para el Ayuntamiento de Arona es particularmente importante disponer de este órgano porque "se convertirá en una herramienta municipal básica e indispensable para la protección del medio ambiente, que garantizará la adecuada prevención de los impactos ambientales de todos los planes, programas o proyectos, al tiempo que obligará a tener en consideración el cambio climático y a establecer medidas de minimización o compensación de impactos en relación al mismo", detalló Luis García.

Además, aclaró que no se trata de un nuevo escollo o trámite que pueda complicar o demorar la tramitación de autorizaciones urbanísticas, "sino más bien todo lo contrario: queremos que esta administración pueda tomar las riendas en materia medioambiental y anticiparse a la identificación de riesgos o impactos para evitar o minimizar afecciones y, al mismo tiempo, para evitar escollos que pudieran entorpecer o impedir la aprobación definitiva de planes, programas o proyectos en fases más avanzadas de tramitación".

En la actualidad, para resolver cualquier cuestión ambiental de planes, programas o proyectos, el Ayuntamiento de Arona debe recurrir al órgano ambiental del Gobierno de Canarias en virtud de un convenio suscrito en 2022, con las posibles demoras y retrasos que ello genera en la tramitación de los expedientes por la confluencia de propuestas de otras administraciones públicas. "Sin embargo, entendemos que el Ayuntamiento de Arona posee entidad, medios y capacidad para poder sostener un órgano de esta importancia" y enfatizó que su puesta en marcha "permitirá a este Ayuntamiento ser totalmente independiente en la gestión de sus proyectos territoriales".

Las evaluaciones ambientales de los planes, programas y proyectos objeto de evaluación ambiental por parte del Órgano Ambiental de Arona se realizarán de conformidad con lo establecido en la normativa europea, la legislación básica estatal y la normativa autonómica que resulte de aplicación en cada momento.