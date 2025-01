El Cabildo reabre cuatro senderos del Teide tras mejorar las condiciones de seguridad

Tenerife/ Se mantiene la prohibición de transitar por el sendero nº 7 Montaña Blanca-Pico Teide, sendero nº 10 Telesforo Bravo y sendero nº 11 Mirador de La Fortaleza.

El Cabildo de Tenerife reabrirá mañana, miércoles 15, los senderos nº 9 Teide-Pico Viejo, sendero nº 12 Mirador de Pico Viejo, sendero nº 23 Regatones Negros y sendero nº 28 Chafarí tras mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, se mantiene la prohibición de transitar por el sendero nº 7 Montaña Blanca-Pico Teide, sendero nº 10 Telesforo Bravo y sendero nº 11 Mirador de La Fortaleza debido al riesgo que supone para las personas la presencia de hielo y nieve.



De esta forma, se abre al público el sendero nº 9: Teide-Pico Viejo–carretera TF-38, en el tramo comprendido entre las confluencias de dicho sendero con los senderos nº 38 (Cuevas Negras) y nº 12 (Mirador de Pico Viejo) que hasta ahora permanecía cerrado, así como los mencionados nº 12, nº 23 y nº 28.

Por otra parte, se mantienen cortados los accesos en los siguientes senderos o tramos de los mismos: sendero nº 7: Montaña Blanca-Pico Teide, en el tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto entre los senderos nº 7 y nº 11 Mirador de La Fortaleza; sendero nº 10 Telesforo Bravo; y Sendero nº 11 Mirador de La Fortaleza.

La prohibición no afectará a las personas federadas en montaña que cuenten con el equipamiento invernal básico obligatorio (ropa técnica, crampones y piolet) y, que, además, presenten una certificación de capacidad emitida por las federaciones competentes, que deberán mostrar al personal de control. Asimismo, tendrán que estar registradas en la aplicación o la web Tenerife ON.

De igual forma, tampoco afectará a las empresas de turismo activo legalmente reconocidas para operar en el Parque Nacional del Teide y que cuenten con guías con la cualificación necesaria (técnico deportivo de media montaña, o superior, y/o acreditación profesional similar) para transitar por terrenos nevados, con el equipamiento invernal básico obligatorio (ropa técnica, crampones y piolet). Asimismo, tendrán que estar registradas en la aplicación o la web Tenerife ON.