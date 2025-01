¿Los santuarios marinos garantizan el bienestar de los cetáceos?

Puerto de la Cruz/ Un nuevo estudio publicado en el Journal of Zoological and Botanical Gardens pone en duda la efectividad de los santuarios marinos como una solución óptima para mejorar el bienestar de cetáceos que viven bajo cuidado humano.

La investigación se centró en el Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary, ubicado en Islandia, que acoge a dos belugas trasferidas de un acuario en China. Tras cinco años de operaciones, los resultados revelan importantes desafíos y limitaciones del modelo de santuario marino. Se trata del único santuario de cetáceos operativo que existe en el mundo, por lo que los resultados representan toda la evidencia científica disponible sobre el mantenimiento de cetáceos en estos recintos.



¿Una promesa incumplida?

Pese a las expectativas de que un entorno natural mejoraría el bienestar de las belugas, el estudio señala que las dos residentes del santuario, Little Grey y Little White, pasaron el 92,6% del tiempo en un estanque cubierto tradicional. Solo un 3,4% del periodo operacional se utilizó la bahía del santuario, a menudo promovida como una "solución natural" para su bienestar.

Las razones para este limitado acceso incluyen problemas de salud, como úlceras gástricas y disminución del apetito, así como la necesidad de proteger a las belugas de condiciones climáticas adversas. Estos hallazgos cuestionan la creencia de que simplemente trasladar cetáceos a un entorno marino garantiza una mejor calidad de vida.

Lecciones clave para el futuro

El informe destaca lagunas en la planificación y ejecución del proyecto, como la falta de un programa de comportamiento estructurado y un plan de adiestramiento. Los autores destacan que el modelo actual requiere revisión y refinamiento para abordar los retos de salud y bienestar asociados con el traslado a estos entornos.

"El caso de Little Grey y Little White evidencia que las condiciones naturales, por sí solas, no aseguran un mejor bienestar para los cetáceos. Se necesita una planificación mucho más robusta y soluciones personalizadas," explicó Javier Almunia, uno de los autores del estudio y director de Loro Parque Fundación.

Transparencia y evidencia científica

La investigación también destaca la falta de acceso público a datos clave sobre el bienestar de los cetáceos en el santuario. "Los intentos de obtener información detallada sobre el control del bienestar directamente del personal del santuario o sus consultores se han visto obstaculizados por acuerdos de confidencialidad que restringen el intercambio de datos", explican los autores.

A su juicio, la publicación de información detallada sobre las evaluaciones de bienestar, tanto positivas como negativas, facilitaría un análisis más completo de los resultados obtenidos. Este enfoque permitiría a investigadores, legisladores y al público en general comprender mejor los desafíos y avances asociados con los santuarios marinos. Además, una mayor transparencia podría contribuir a mejorar las prácticas operativas y fomentar debates más informados sobre el cuidado de los cetáceos bajo cuidado humano.

"La hipótesis fundacional de que los entornos naturales mejoran inherentemente el bienestar de los cetáceos no parece cumplirse en la práctica. La repetida necesidad de devolver a piscina convencionales por razones de salud o bienestar, junto con el limitado tiempo que pasan en la bahía (sólo el 3,4% del periodo operativo), sugiere que las condiciones naturales por sí solas podrían no garantizar un mayor bienestar", concluyen los autores

Aunque los santuarios marinos se presentan como un término medio entre el mantenimiento en centros zoológicos y la vida en la naturaleza, la investigación indica que no garantizan mejores resultados de bienestar de manera inherente. Este hallazgo insta a un enfoque más matizado y basado en evidencias para el cuidado de cetáceos.