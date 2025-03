El Gobierno de Puerto de la Cruz reafirma la absoluta transparencia y veracidad de los resultados favorables tras las muestras tomadas en Playa Jardín

Desde el 17 de diciembre de 2024, las muestras tomadas por Salud Pública en Playa Jardín han mostrado resultados favorables para el baño, según lo estipulado en el Real Decreto 1341/2007, del 11 de octubre, que regula la calidad de las aguas de baño. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado que no se han superado los límites establecidos de 185 para enterococos intestinales y 500 para escherichia coli, incluyendo la última muestra tomada a mitad de marzo, por lo que se confirma la tendencia positiva hacia la reapertura al baño de Playa Jardín este verano. Esto pone de manifiesto la falta de conocimiento del portavoz del PSOE sobre la normativa y su correcta interpretación, puesto que está utilizando exclusivamente uno de los tres rangos que marca la norma, excluyendo los otros dos que confirman la tesis favorable del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento. Si el PSOE no puede entender adecuadamente una norma, es un claro reflejo de cómo han perjudicado irresponsablemente a Puerto de la Cruz con su gestión ineficaz.

En este contexto, el Ayuntamiento ha estado trabajando en un plan para reabrir Playa Jardín al baño este verano. Se han logrado cumplir algunos objetivos clave, como la instalación de un grupo electrógeno en Punta Brava para evitar cortes energéticos en las estaciones de bombeo y prevenir alivios incontrolados. También se han sustituido bombas en las EBAR para mejorar su capacidad y reducir el riesgo de vertidos. Estas acciones se están llevando a cabo en colaboración con la empresa encargada del ciclo integral del agua, e incluyen una limpieza profunda de las EBAR, las redes de alcantarillado en Punta Brava y los imbornales para aguas pluviales. A petición del Ayuntamiento, la empresa concesionaria ha instalado captadores de desbordamientos en varios aliviadores, lo que permite un mejor control y gestión de los caudales. Asimismo, se ha realizado una obra civil para mejorar el revestimiento de pozos y arquetas en la red de saneamiento de calle Acaimo, así como la conexión y desvío de caudales desde una red privada en mal estado hacia la red municipal.

Por otro lado, el nuevo Gobierno municipal ha promovido un proyecto que está a la espera de autorización inminente por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Este proyecto busca desviar los caudales que provienen de la Vera hacia el colector interceptor. Su objetivo es reducir los caudales externos que actualmente pueden llegar a la estación de bombeo de Playa Chica debido al diseño actual de la red. Se planea implementar un sistema que intercepte estos caudales y los dirija mayoritariamente al colector interceptor, que los llevará directamente a la estación depuradora. Esto ayudará a minimizar el incremento innecesario de caudales en episodios lluviosos en la EBAR Playa Chica y disminuirá las posibilidades de vertidos desde esta estación. Además, se prevé licitar en las próximas semanas un nuevo contrato para el ciclo integral del agua que permitirá legalizar todas las estaciones de bombeo del municipio y establecer una nueva red de saneamiento en el barrio de Punta Brava.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, expone: "Quiero dejar claro que la gestión de este nuevo gobierno ha sido ejemplar en comparación con el pasado reciente. Las afirmaciones del portavoz del PSOE no solo son inexactas, sino que demuestran un profundo desconocimiento de la normativa que regula la calidad de nuestras aguas. Desde el 17 de diciembre de 2024, las analíticas han mostrado resultados favorables que permiten el baño en Playa Jardín, algo que no se podía decir durante su mandato. Es fundamental que aquellos que ocupan cargos públicos actúen con responsabilidad y transparencia. Por ello, insto al portavoz del PSOE en Puerto de la Cruz a reflexionar sobre sus palabras y considerar su dimisión. La ciudadanía merece representantes comprometidos con la verdad y el bienestar de nuestra ciudad. Además, nuestro gobierno está trabajando arduamente para garantizar que Playa Jardín esté lista para este verano. Las medidas implementadas no solo buscan mejorar la calidad del agua, sino también asegurar un servicio eficaz y sostenible a largo plazo. Estamos comprometidos con la salud pública y el desarrollo de Puerto de la Cruz."

El primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, puso de manifiesto que, "por primera vez, se están poniendo los recursos necesarios para solucionar de manera integral todo el saneamiento de la costa del municipio. Desde Urbanismo, sumados a los proyectos ya existentes, se está trabajando en proyectos ambiciosos para cambiar el saneamiento de Punta Brava y actuar sobre los aliviaderos y estaciones de bombeo, que, sin duda, será la solución definitiva".

Por su parte el concejal de Concesiones Administrativas Pedro Antonio Campos declara: "Considero poco democrático tergiversar la información oficial para sacar un rédito electoral y provocando con ello un impacto negativo en la imagen de Puerto de la Cruz en el exterior. Es fundamental que los representantes políticos actúen con integridad y respeto hacia la verdad, ya que nuestras acciones tienen consecuencias directas en la percepción que se tiene de nuestra ciudad. La manipulación de datos sobre la calidad de las aguas de Playa Jardín no solo desinforma a los ciudadanos, sino que también pone en riesgo el esfuerzo que estamos realizando para revitalizar esta emblemática playa".

El segundo Teniente alcalde Alonso Acevedo añade: "En lugar de contribuir constructivamente al debate, algunos optan por sembrar confusión y desconfianza, lo cual es inaceptable. Desde el Ayuntamiento, estamos comprometidos a trabajar con transparencia y a ofrecer información veraz a la ciudadanía. Las decisiones que tomamos están fundamentadas en datos sólidos. Hacemos un llamado a todos los grupos políticos a colaborar en lugar de polarizar y a enfocarse en soluciones que beneficien a Puerto de la Cruz en su conjunto."