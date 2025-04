Loro Parque reafirma su compromiso con el bienestar animal en el Parlamento Europeo

Cybell Kiessling, directora de Administración del Grupo Loro Parque, acompañada por Ricardo Fernández de la Puente, director de Relaciones Institucionales, y Wolfgang Rades, responsable de Conservación de la entidad, participaron activamente en la mesa redonda.

Cybell Kiessling reafirmó el compromiso de Loro Parque con el rescate, cuidado y protección animal, principios que guían al parque desde sus inicios y que coinciden con la visión de la ONG humanitaria Global Humane Society. Destacó que el reciente nacimiento de una nueva cría de la orca Morgan, que habita en sus instalaciones, refuerza el compromiso de la institución con el bienestar y la conservación de los mamíferos marinos.

En el marco de este encuentro, responsables de la ONG con sede en Washington —entre ellos Kashyap Choksi, vicepresidente sénior y director de operaciones de Global Humane Society; y Thomas M. Edling, director y especialista en ética animal — presentaron el programa de ecoturismo de la organización. Esta iniciativa busca garantizar el trato y cuidado humano de los animales, al mismo tiempo que promueve prácticas sostenibles en todo el mundo.

Entre los programas destacados se encuentran No Animals Were Harmed, centrado en la certificación de la industria cinematográfica, así como otros proyectos de conservación, agricultura, turismo, rescate y protección de animales de trabajo, que contribuyen a elevar los estándares globales de bienestar animal. Solo el año pasado, se logró proteger a más de mil millones de animales de granja; ayudar, albergar y rescatar a más de 85.000 animales; y salvaguardar a 500.000 animales en zoológicos y acuarios de todo el mundo.

La jornada concluyó por la tarde con la proyección del documental de Global Humane Society, Escape from Extinction: Rewilding.