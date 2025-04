El Cabildo reabre todos los senderos del Parque Nacional del Teide, salvo el nº 10 Telesforo Bravo

Tenerife/ También ha procedido a la apertura de cuatro pistas forestales que se vieron afectadas por la borrasca Olivier.

El Cabildo de Tenerife ha abierto al público todos los senderos del Parque Nacional Teide, salvo el nº 10 Telesforo Bravo, tras la retirada del hielo y nieve y la mejora de la transitabilidad de los mismos. El pasado miércoles (día 16) ya se procedió a la apertura de cuatro senderos y a partir de las 8:00 horas de mañana (martes 22) se permitirá el acceso al sendero nº 7 Montaña Blanca-Pico Teide y sendero nº 11 Mirador de La Fortaleza. Sin embargo, se mantiene cortado el acceso al público general del sendero nº 10 Telesforo Bravo en su totalidad.



Dicha prohibición no afecta a las personas federadas en montaña y los profesionales y empresas de turismo autorizadas, que deberán cumplir una serie de requisitos para poder acceder a los mismos. Las personas con tarjeta federativa de montaña en vigor deben disponer del equipamiento invernal básico obligatorio (ropa técnica, crampones y piolet). Asimismo, tendrán que estar registradas en la aplicación Tenerife ON y solicitar el pertinente permiso.

De igual forma, se permite el acceso a las empresas y personas físicas en el libre ejercicio de su profesión que estén inscritas en el Registro de Turismo del Gobierno de Canarias en los epígrafes de actividades de senderismo, montañismo y/o trekking en la Isla de Tenerife que acompañen y guíen a grupos de hasta un máximo de 15 personas por guía. Así, los guías deben de contar con la acreditación para ejercer en el Parque Nacional del Teide y la cualificación necesaria para este ejercicio profesional. Todas las personas participantes en la actividad (guías y visitantes) deberán disponer del equipamiento invernal básico obligatorio (ropa técnica, crampones y piolet) adecuado. Asimismo, tendrán que estar registradas en la aplicación Tenerife ON.

El Cabildo, en aras de preservar el medio natural y controlar la afluencia de personas, estableció en enero de 2025 un sistema de reservas online a través de la plataforma Tenerife ON (APP o web) para los siguiente senderos: PNT 07 Montaña Blanca-Pico del Teide (tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto con el PNT 11: Mirador de La Fortaleza), sendero PNT 09 Teide-Pico Viejo (tramo comprendido entre el punto de contacto entre los senderos PNT 09 Teide – Pico Viejo – Mirador de Las Narices del Teide y PNT 32 Abeque), sendero PNT 23 Los Regatones Negros y PNT 28 Chafarí. Por su parte, para acceder al sendero nº 10 Telesforo Bravo, que comunica La Rambleta con la cumbre del Teide, se requiere de un permiso que se tramita en la Central de reservas de Parques Nacionales: www.reservasparquesnacionales.es

Pistas forestales abiertas

El Cabildo de Tenerife ha procedido hoy (lunes 21) a la reapertura de cuatro pistas forestales que se vieron afectadas por la borrasca Olivier. En concreto, se ha procedido a la apertura de la Pista del Lomo Atravesado (en el tramo desde la carretera TF-24 en el PK hasta el GR-131); pista de Siete Fuentes (en el tramo que permanecía abierta), Camino a Candelaria (tramo de Aguamansa a la Crucita desde el GR-131 hasta la TF 24); y pista del pk 29 (en el tramo desde la carretera TF-21 hasta la Piedra de los Pastores)

