Canarias/ Ben Magec- Ecologistas en Acción pone de manifiesto que el Grupo Parlamentario Socialista Canario, en una moción presentada en el Parlamento de Canarias el 24 de mayo de 2018, insta a Coalición Canaria a que "se ponga las pilas" con el desarrollo del Plan de Puertos y el Plan de Empresa 2017-2020, del ente público empresarial Puertos Canarios.

Así el PSOE a través de catorce puntos, solicita que se aceleren las obras de ampliación del Puerto de Playa Blanca, denunciadas por Ben Magec ante la Comisión

Europea por incumplimiento de la legislación de protección ambiental europea, que se adjudiquen en 2018 las obras de ampliación del Puerto de Corralejo, que se liciten las obras de ampliación del Puerto de Agaete, dando así la espalda al sentir de una parte importante de los vecinas y vecinos del municipio, que se impulse el proyecto del nuevo puerto de Fonsalía, que se amplie el puerto de Gran Tarajal, que se retranqueen los límites de los espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000 que "estorban" para el desarrrollo de todas estas obras y, en definitiva, que se invierta más y más en este tipo de megainfraestructuras con el pretexto no avalado de facilitar y mejorar la movilidad interinsular de personas y mercancías, pero en realidad, con la firme intención de fomentar el crecimiento ilimitado del turismo de cruceros y el vinculado al sector naútico-recreativo.



No en vano, en el mismo texto de la moción se reconoce la ausencia de justificación y de evaluación previa en las inversiones en nuevos puertos y sus ampliaciones, así como la falta de control y fiscalización en las concesiones otorgadas para la gestión indirecta de determinados puertos. En el mismo sentido se pronuncia, el propio ánalisis DAFO del Plan de Empresa 2017-2020 de Puertos Canarios: Falta de eficiencia, puertos y actividades no rentables, deficiencias en la gestión del patrimonio, dependencia económica de las grandes navieras, deficiencias en la implantación de los planes de autoprotección, etc.

Por ello Ben Magec- Ecologistas en Acción considera que los planes del Gobierno de Canarias de ampliación y creación de los puertos canarios, apoyados

decididamente por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, no responden al interés general, ni persiguen tener unas infraestructuras portuarias eficientes, seguras y adecuadamente dimensionadas en función de la demanda y necesidades reales de la población canaria, todo ello en un marco de crecimiento acorde con los límites biofísicos del archipiélago y de los valores naturales marinos que posee.

Para Ben Magec- Ecologistas en Acción gran parte de toda esta inversión pública millonaria, persigue fomentar y favorecer, una vez más, el crecimiento ilimitado

de una industria turística irresponsable, insolidaria, depredadora, que sustrae la capacidad de decidir sobre el destino de su territorio a las canarias y canarios.

Industria turística, representada mayormente por grandes empresas locales, transnacionales y fondos de inversión que en última instancia, corrompen las

instituciones públicas y pervierten los fines que ha de perseguir su actividad.

La federación quiere poner de relieve, en este sentido, la absoluta inmoralidad con la que actúa el PSOE en el caso del Puerto de Agaete. Así, al mismo tiempo que defienden una consulta popular en este municipio para que los vecinos y vecinas elijan si quieren o no una nueva mega infraestructura portuaria, instan al Gobierno de Canarias (como puede verse en el punto 12 de la moción) a acelerar su licitación.

