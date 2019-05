Gran Canaria llama a batir el récord mundial de nacionalidades colaborando conjuntamente en una limpieza de playas

Para lograr batir el récord, el Cabildo y el Ayuntamiento están avisando a todos los consulados de la isla y a distintas organizaciones como Casa África, entre otras, para que el llamamiento llegue a la mayor cantidad posible de posibles participantes foráneos, así como llama a la ciudadanía a invitar a todos sus conocidos de Gran Canaria y de fuera para lograrlo.

Con salida de guaguas desde distintos puntos de la isla, la jornada comenzará a las 10.30 horas en la playa de La Gaviota, junto a la playa de Bocabarranco, en Jinámar. Quienes deseen participar deben inscribirse a través de la página de Facebook de Oceans4Life y cumplir peticiones como llevar una copia de la documentación necesaria para acreditar la nacionalidad ante los jueces de la organización del Récord Guinness y llenar al menos una bolsa de residuos cada dos personas durante la acción.

Hasta ahora ya se han apuntado cerca de un centenar personas de 53 nacionalidades diferentes y alcanzar las ocho que faltan es un reto "totalmente posible si nos movilizamos", consideró el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez, por lo que invitó a participar a "toda la ciudadanía de Gran Canaria, tanto los nacidos aquí como los nacidos en cualquier otra parte del mundo" porque la acumulación de residuos "es un problema global que no entiende de fronteras, ni marinas ni administrativas".

Así, en la lucha contra el exceso de plásticos "nos tenemos que implicar todos con una perspectiva amplia, porque no un problema local, y no es responsabilidad solamente de la gente que va a la playa", sino que afecta a todas las partes del mundo. De hecho, los plásticos que llegan a las costas grancanarias, y en particular a esa parte de la costa de Jinámar, "pueden pasar años flotando en el mar antes de llegar a la orilla".