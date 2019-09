Arona Son Atlántico arranca su sexta edición poniendo el foco en el futuro incierto de los océanos

Su intervención de apertura del Festival cobra especial relieve ya que, en esta ocasión, su mensaje y conocimiento podrá ser escuchado por un aforo excepcional, el centenar de submarinistas de 21 países de cuatro continentes, participantes en el XVIII Campeonato del Mundo de Video y Fotografía Submarina, que se celebrará en Las Galletas [Arona] los días 17 al 22 de septiembre, y que ya se encuentran en la isla para realizar los oportunos entrenamientos. Esta colaboración entre Arona Son Atlántico y los organizadores del Mundial de actividades subacuáticas permiten que este Festival sostenible trascienda a diez millones de profesionales del submarinismo.

El conocimiento de la riqueza de las aguas de Arona y la concienciación sobre la necesidad de conservar este patrimonio natural son dos de los objetivos del Festival transversal y sostenible Arona Son Atlántico [www.sonatlanticofestival.com], cuya sexta edición cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Arona, Cabildo Insular de Tenerife [Tenerife 2030] y Gobierno de Canarias [Canarias Cultura en Red].

Calendario intenso de actividades

La sexta edición de Arona Son Atlántico [La Fiesta de los Océanos] se ha propuesto, durante los meses de septiembre y octubre, reivindicar los tesoros

marinos de este municipio del sur de Tenerife, no sólo entre el público canario sino fuera de nuestro Archipiélago. De esta forma, actividades culturales y medioambientales, dirigidas a residentes y turistas, mostrarán las riquezas de las aguas de Arona e incidirán en su necesaria conservación mediante la aplicación de estrategias de turismo sostenible.

"La humanidad extrae, procesa y utiliza a diario una enorme variedad de productos procedentes de todos los océanos del mundo. Además de alimento, las grandes masas de agua que ocupan unas tres cuartas partes de nuestro planeta, proveen a la humanidad de un sinfín de compuestos de gran utilidad industrial, química y sanitaria. Muchos poseen una naturaleza singular, e incluso algunos no se pueden sintetizar en laboratorio ni obtener de otras fuentes", señala el conferenciante.

Residuos a la deriva

"Pero, en ocasiones, parecemos no ser conscientes de las consecuencias negativas del preocupante aprovechamiento continuado y sin control de los recursos marinos al que lo sometemos, ni de los vertidos y abandono de gran parte de los residuos generados en tierra, que terminan depositados, y a la deriva, en las aguas que nos rodean", advierte Alejandro de Vera.

"De esta manera", agrega, "los océanos se enfrentan a un futuro incierto debido al desequilibrio ecológico sin precedentes generado por el ser humano en los últimos 200 años, haciéndolos insostenibles y condenando a la extinción a muchas de las especies que habitan en él. Evitar estos procesos es responsabilidad nuestra, y solo será posible si estudiamos, conocemos y nos concienciamos de los efectos que estamos generando a escala global".

Alejandro de Vera

Alejandro de Vera Hernández [Santa Cruz de Tenerife, 1977] es doctor en Biología por la Universidad de La Laguna [Tenerife]. Ha desarrollado su línea principal de investigación en el campo de la biodiversidad marina de la región macaronésica, fundamentalmente en lo que se refiere al medio pelágico y, de forma más específica, a la comunidad planctónica. Ostenta el cargo de conservador responsable del departamento de Biología Marina del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife [Museo de Naturaleza y Arqueología], habiendo publicado numerosos trabajos relacionados con taxonomía y biodiversidad marina, entre los que se incluyen las descripciones de tres especies de moluscos nuevas para la ciencia, grupo objeto de su especialidad.

Además, ha venido desarrollando labores de dinamización y gestión de I+D+i, y ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales de investigación y divulgación científica sobre ecosistemas litorales y oceánicos,

destacando entre otros FISHTRACE, Macaronesia 2000, VULCANO Y VULCANA (El Hierro), y campañas TFMCBM de recolección de fauna profunda. Ha impartido diversas charlas sobre el medio pelágico enmarcadas en ciclos de conferencias y workshops sobre Biología Marina, Museología y Naturaleza, siendo autor de varios artículos difundidos en diversos medios de comunicación radiofónicos e impresos de Canarias.

Experto en contaminación

Asimismo, forma parte del comité de redacción de la revista Vieraea, órgano científico del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, y ejerce como evaluador científico en varias revistas especializadas, como Revista de la Academia Canaria de Ciencias, o Environmental Science and Pollution Research, entre otras. Es instructor federado de buceo deportivo FEDAS y director del departamento de Buceo Científico y Medio Marino de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. También ha coordinado y dirigido estudios técnicos de gestión y divulgación ambiental, enfocados a la cuantificación de la contaminación producida por las actividades del ser humano. Por último, se ha especializado en fotografía científica y de la Naturaleza, participando como jurado en numerosos certámenes regionales, nacionales e internacionales de fotografía, principalmente submarina.

Turismo + Sostenibilidad + Cultura

Arona Son Atlántico [La Fiesta de los Océanos] continúa así indagando en la transversalidad de diferentes disciplinas y ámbitos con un objetivo común: un turismo sostenible que disfrute de nuestro patrimonio cultural y natural desde el respeto a la conservación medioambiental. Tal como ya han confirmado algunos especialistas en la materia, como la experta en Cultura Sostenible en España, Cristina González Gabarda, el Festival cumple con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los números 13 (Acción por el clima) y 14 (Vida submarina).

Arona es sede de este Festival al caracterizarse por su apuesta por la sostenibilidad, no en vano posee el sello Biosphere de Calidad Medioambiental del Turismo Responsable (vinculado a la UNESCO). Quinto municipio más poblado de Canarias, con la coexistencia de más de 150 nacionalidades, recibe un millón de turistas al año en sus 43.000 camas y esta diversidad humana tiene su realidad paralela en la cantidad de especies que conviven con nosotros en los mares de Arona, muchas de las que también se desplazan por estas aguas, como si fuera auténticas autopistas de los océanos. Sus tesoros marinos han convertido a Arona en una de las zonas de Canarias con mayor número de puntos de inmersión para practicar el submarinismo, una diversidad de hábitat cuya protección el municipio reivindica. El municipio es un punto de

paso de cetáceos de interés internacional y, desde tiempos históricos, habita en él una colonia de 500 ballenas calderón y 250 delfines mulares aproximadamente.

PROGRAMA SEXTA EDICIÓN ARONA SON ATLÁNTICO [LA FIESTA DE LOS OCÉANOS]

(Todas las actividades son de entrada gratuita hasta completar el aforo)

12 de septiembre

Conferencia La Aventura de los Océanos, a cargo de Alejandro de Vera.

20.00 h. Centro Cultural de Los Cristianos, Arona.

Del 13 de septiembre al 10 de octubre

Exposición de fotografía submarina Luces de Azul, de Rafael Fernández y Yeray Delgado.

Centro Cultural de Los Cristianos, Arona.

14 de septiembre

Cine Junto al Mar, proyección de Las Maravillas del Mar de Jean-Michel Cousteau.

20.30 h. Plaza de La Pescadora, Los Cristianos, Arona.

15 de septiembre

Concierto del Mar – Mar de Fondo , con Alizuth Sea Project, bajo la dirección de Rubén Díaz y con la actuación de una formación de músicos específica para esta actuación.

20.00 h. Plaza de La Pescadora, Los Cristianos, Arona.

16 de septiembre

Taller infantil Cómo podemos cuidar el mar, impartido por Adriana Ramírez y (Asociación Gigante Azul). Exclusivo para estudiantes.

11.00 h. Centro Cultural de Los Cristianos, Arona.

23 de septiembre

Conferencia para estudiantes La Aventura de los Océanos, a cargo de Rafael Fernández.

11.00 h. Auditorio Infanta Leonor, Los Cristianos, Arona.

28 de septiembre

El Mar en el Cuerpo. Actividad de 'bodypaint' en directo, a cargo de la artista Karol Karoline.

10.45 h. Plaza de La Pescadora, Los Cristianos, Arona.

5 de octubre

Taller y experiencia con gafas virtuales Un mundo marino para todos

17.30 h. Plaza de La Pescadora, Los Cristianos, Arona.

11 de octubre

Conferencia y proyección del documental Especies de Canarias, a cargo del submarinista canario Felipe Ravina, dirigido a estudiantes.

11.00 h. Auditorio Infanta Leonor, Los Cristianos, Arona.

23 de octubre

Conferencia y proyección de material audiovisual del submarinista sudafricano Rainer Schimpf, para público en general.

20.00 h. Centro Cultural de Los Cristianos, Arona.

24 de octubre

Conferencia y proyección de material audiovisual del submarinista sudafricano Rainer Schimpf, para estudiantes de los centros docentes de Arona.

11.00 h. Auditorio Infanta Leonor, Los Cristianos, Arona.

Nota: esta programación puede sufrir modificaciones. Se ruega confirmar las actividades en el programa de la web oficial del Festival.

Más información: https://www.sonatlanticofestival.com/