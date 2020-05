El Dr. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, es reelegido presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios

Puerto de la Cruz/ El Dr. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, ha sido reelegido recientemente como presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), cargo que ya ostentaba desde abril de 2019 y que ahora renueva hasta el año 2024. En la actualidad, según ha explicado Almunia, la organización ha estado centrada en llevar a cabo "un trabajo intenso con el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y los Ministerios de Turismo y Sanidad para elaborar la guía sectorial que permita volver a recibir visitantes en los zoológicos y acuarios de toda España de forma segura. De cara al futuro, cuando se recupere la normalidad, "el impulso principal de la Asociación estará dirigido a optimizar el trabajo de conservación de la biodiversidad en los zoológicos y acuarios para tratar de mitigar los efectos de la sexta extinción".



Javier Almunia es doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Máster en Gestión Ambiental por el Instituto de Investigación Ecológica. Posee amplios conocimientos en proyectos de conservación de la vida silvestre en peligro de extinción, habiendo realizado investigaciones de campo en los océanos Atlántico, Índico y Antártico. Es autor de varias decenas de artículos científicos y más de una docena de presentaciones en conferencias científicas sobre ecología marina, ecotoxicología de cetáceos, bioacústica, etología, etc. Actualmente, preside también la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos (EAAM).

Almunia comenzó a trabajar en Loro Parque Fundación en 1999 como responsable de Educación y desde 2003 ocupaba el cargo de director de Asuntos Medioambientales, hasta que, en 2018, fue nombrado director.

Loro Parque Fundación, 100% para la Naturaleza

Desde el año 1994, Loro Parque implementa la mayoría de sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa a través de Loro Parque Fundación, una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la conservación y la protección de especies de loros y mamíferos marinos, entre otros animales, que se encuentran en peligro de extinción.

Cada año, y gracias a la financiación por parte de Loro Parque de los costes operacionales de la Fundación, el 100% de las donaciones que se reciben se destina directamente a proyectos de conservación y/o educación "in situ" y "ex situ". Así, "100% para la naturaleza" no es solo un lema, sino que va mucho más allá: es una realidad. Sus números y sus resultados hablan por sí solos: más de 21,5 millones de dólares estadounidenses invertidos en casi 200 proyectos en los cinco continentes, y 10 especies de loros directamente salvadas de la extinción inminente.

Desde el año pasado, además, la Fundación está participando en un proyecto pionero, cofinanciado junto al Gobierno de Canarias en una iniciativa público-privada, con el que las universidades canarias y las ONGs Elasmocan y AVANFUER estudian los efectos del cambio climático en el mar. El proyecto invertirá dos millones de euros en cuatro años, repartidos en varias líneas de trabajo que irán desde la monitorización de parámetros de la química marina, hasta el estudio de las comunidades de algas, los angelotes o las tortugas marinas, lo que ayudará a disponer de la mayor cantidad de información posible para vigilar los efectos de este cambio global en el archipiélago y en toda la Macaronesia.

