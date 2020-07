Canarias en Movimiento anima a Ayuntamientos y Cabildos a participar en las energías renovables

Canarias/ El movimiento sociopolítico soberanista cree que no se puede perder la oportunidad de obtener ingresos públicos en la generación de energía renovable.

Canarias en Movimiento afirma que "la soberanía energética ya no es una utopía, es una realidad que está a nuestro alcance". "Ahora la pregunta no es si es posible, sino en qué medida vamos a ser inteligentes para no dejar que las multinacionales rentabilicen totalmente nuestros recursos naturales, porque el sol, el viento, las mareas y la energía de nuestro medio ambiente son nuestros grandes recursos naturales".