Santa Cruz pone en marcha una campaña para promover el reciclaje y la limpieza en el municipio

Santa Cruz de Tenerife/ La iniciativa busca informar a la población de los cambios en el sistema de recogida de residuos y promover su colaboración para hacer una separación correcta de residuos. El Ayuntamiento anuncia la puesta en marcha de un Punto Limpio móvil, que recorrerá los cinco distritos de la ciudad, en el que depositar los distintos residuos que no pueden tirarse a los contenedores.



El alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Servicios Públicos y Bienestar Social, Guillermo Díaz Guerra, presentaron hoy un estand itinerante con el que el ayuntamiento quiere informar e involucrar a la ciudadanía de los trabajos que se están impulsando para promover el reciclaje, a través de la separación correcta de residuos, y garantizar el mantenimiento y la limpieza de las vías y espacios públicos del municipio.

El acto contó con la presencia del responsable del servicio de limpieza de Valoriza en la ciudad, David Posada, así como el presidente de la Fundación Canarias Recicla, Íñigo Núñez, que colaboran en la coordinación de la campaña.

El estand, que se colocará por primera vez el próximo martes, 18 de agosto, en la avenida de los Majuelos, en el distrito Suroeste, recorrerá durante los próximos nueve meses los distintos barrios del municipio, coincidiendo con el desarrollo del Plan Integral de Limpieza por Barrios.

En total hay previstas 37 localizaciones diferentes, una cada semana, en las que un equipo de educadores informará y resolverá las dudas que planteen los vecinos de la zona en relación con el servicio municipal de limpieza y recogida de residuos.

Bermúdez aseguró que "el objetivo es aprovechar las labores de limpieza intensiva de baldeo, barrido y desbroce que el ayuntamiento tiene programado en los barrios para informar a la ciudadanía de cómo pueden contribuir a mantener en buen estado la zona, haciendo de Santa Cruz una ciudad más sostenible y respetuosa con el entorno".

Y añadió, "otra de las prioridades en las que se quiere avanzar es en la de aumentar los ratios de recogida selectiva de residuos". En este sentido, el alcalde aseguró "que este tipo de campañas son fundamentales no sólo para recordar su importancia, sino también para practicar el reciclaje".

Además, esta iniciativa permitirá recoger, a su vez, las propuestas de mejora así como las incidencias y sugerencias de los vecinos y vecinas de los diferentes barrios con el fin de mejorar el servicio y testear el nivel o grado de satisfacción de los usuarios.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, destacó "la importancia de explicar a la ciudadanía los beneficios que aporta la recogida selectiva de residuos a través de estas campañas de sensibilización, ya que necesitamos su colaboración. Los residuos que generamos, si no somos capaces de separarlos, se pueden convertir en un grave problema para la ciudad".

Nuevo punto limpio

El estand, que atenderá a los vecinos y vecinas cada martes, de 10:00 a 14:00 horas, dispondrá de un simulador de punto limpio móvil para informar al ciudadano de lo que es y de los distintos tipos de residuos que se pueden depositar en él.

El objetivo es informar a la ciudadanía de cara a la próxima puesta en marcha de un Punto Limpio móvil, que recorrerá los cinco distritos de la ciudad, y que el ayuntamiento tiene previsto instalar antes de final de año para facilitar la recogida de aquellos residuos que no se pueden depositar en los contenedores.

La finalidad es facilitar a los usuarios un punto itinerante para depositar residuos tales como aceite de motor usado, aerosoles, baterías, bombillas de bajo consumo, cartuchos de tinta, pilas, pinturas y disolventes, CD's, DVD, casetes y cintas de video, plásticos y PVC, radiografías, medicamentos y electrodomésticos de pequeño tamaño.

Asimismo, en el stand habrá dos paneles informativos sobre el uso correcto de los contenedores de color azul, amarillo y verde; así como los beneficios que supone la recogida de residuos y su reciclaje, y una mesa con juegos y dinámicas ambientales para informar a la ciudadanía.

La puesta en marcha de este punto de información itinerante se enmarca dentro de otras acciones de concienciación que Valoriza Medioambiente llevará a cabo este verano, con la colaboración de Canarias Recicla, y que incluyen dos acciones de sensibilización en el litoral del municipio con limpieza de playa y actividades medioambientales.

