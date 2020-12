Esta decisión surge tras varias reuniones de trabajo mantenidas en los últimos meses, a consecuencia de las medidas de seguridad derivadas por la COVID-19, que han supuesto un aumento en el uso de los envases y embalajes para diferentes productos. En este sentido, las patronales han solicitado al Ejecutivo autonómico que Canarias no se adelante a las fechas establecidas por Europa, para que las empresas se puedan ajustar a estos cambios de normativa en un momento tan delicado, desde el punto de vista económico e industrial.El consejero regional José Antonio Valbuena ha señalado que, a pesar de que la pandemia no ha cambiado los plazos ni el plan de trabajo marcado por la Consejería desde el principio de la legislatura, el Gobierno no puede ser ajeno a la situación que viven los sectores afectados por este decreto y a las peticiones de las asociaciones que representan a tantas empresas del Archipiélago.Por su parte, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, destacó el consenso que ha existido en todo momento con las instituciones y entidades implicadas y explicó que esta medida "nos permitirá enriquecer aún más este decreto con las aportaciones que recibamos a lo largo de los próximos meses de todos los agendes implicados". En este sentido, la Consejería ha fijado un cronograma de reuniones en 2021 para seguir cumpliendo los hitos establecidos y para que este documento cuente con el mayor número de apoyos posible.

Por último, la estrategia expresada por los responsables de las direcciones generales de Comercio y Consumo e Industria, David Mille y Yolanda Luaces, respectivamente, fue la de "alinearnos con las sectoriales, de manera que se tenga en cuenta la situación de partida del tejido empresarial industrial y comercial de Canarias".

Cabe recordar que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias trabaja en una Estrategia para el Plástico en Canarias y en una Ley de Economía Circular, con las que se pretende promover cambios significativos en el diseño de los productos plásticos, la reducción del consumo y el uso responsable de este tipo de residuos, además de impulsar la recogida separada y reutilización de este tipo de elementos.

Estas herramientas también buscan fomentar el compromiso de las empresas para incrementar paulatinamente la materia prima reciclada en la elaboración de los productos, así como la revisión de las tasas de gestión de residuos, gravando con un mayor importe las actividades comerciales en suelo canario que no presenten un plan de recogida separada y reciclaje de los residuos plásticos que genere.