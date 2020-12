Gobierno de Canarias y ULL desarrollarán un estudio de patógenos en aves migratorias y especies exóticas

El acuerdo firmado por el responsable de la Consejería, José Antonio Valbuena, y el vicerrector de Investigación, Transferencia, Campus Santa Cruz y Sur de la ULL, Ernesto Pereda, tiene por objeto el estudio de bacterias, virus y parásitos que se encuentran en las aves migratorias y en las especies exóticas presentes en Canarias, determinando así el papel que tienen estos animales en nuestro archipiélago en la introducción, dispersión, mantenimiento y posible transmisión de patógenos que puedan afectar a la población y a la biodiversidad de las Islas.

El consejero José Antonio Valbuena resaltó la importancia de este convenio para "comprender los cambios e implicaciones que directa o indirectamente puedan derivar del cambio climático, algo esencial para nuestra supervivencia o, al menos, para la vida tal y como la conocemos hoy en día" y, al mismo tiempo, recordó que "los desplazamientos periódicos de las aves migratorias las convierten en potenciales diseminadores de agentes patógenos, algunos con impacto en la salud pública".

Además, "la creación de redes centralizadas de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre, especialmente para la avifauna, que permitan determinar con la mayor precisión posible la causa de mortalidad de los ejemplares silvestres encontrados en el medio natural es vital para determinar la presencia e incidencia de enfermedades infecciosas significativas para las poblaciones humanas y animales asociadas al cambio climático y a la capacidad de los patógenos a sobrevivir y persistir en nuevos entornos derivados de la modificación de los cambios ambientales", subrayó el consejero.

El estudio conllevará la realización de un seguimiento de las aves migratorias a las que se pueda tener acceso en relación con estudios científicos en curso, que puedan resultar accidentadas o que sean capturadas al amparo de las actuaciones previstas en el convenio. En este sentido, también se abarcarán animales exóticos de origen doméstico asilvestrados y especies animales exóticas en cautividad o en libertad.

En virtud de este acuerdo, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, además de financiar el mismo, facilitará el acceso a las muestras biológicas necesarias para el desarrollo del estudio, y remitirá la información obtenida por la Red de Detección e Intervención de Especies de Exóticas Invasoras en Canarias (REDEXOS), a los efectos de que, si son detectados patógenos que puedan afectar a la sanidad animal y humana, el Grupo de Trabajo de la Red pueda valorar y decidir acerca de la necesidad de llevar a cabo las correspondientes intervenciones.

Entre las obligaciones del Instituto, se encuentran la de promover la integración de Canarias dentro de las redes europeas e internacionales de vigilancia sanitaria de fauna silvestre, y en particular la European Network for Wildlife Health Surveillance; abarcar el conjunto de las islas en el ámbito del trabajo, colaborando con los centros de recuperación de fauna y similares, fundaciones y centros de investigación, y en particular, con aquellos vinculados a la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre; elaborar documentación científico/técnica en la que se describa la metodología seguida y resultados obtenidos; así como disponer de investigadores especializados y con la experiencia suficiente para el estudio de patógenos de interés para la salud pública y veterinaria para la fauna en Canarias.