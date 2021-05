El Cabildo de Gran Canaria pone en marcha la elaboración de los planes de nueve espacios naturales

Los espacios naturales que se verán afectados por estos dos PORN son: Parque Natural de Tamadaba, Parque Rural del Nublo, Reserva Natural Integral de Inagua, Monumento Natural del Roque Nublo, todos ellos en el conjunto de Nublo-Tamadaba; así como la Reserva Natural Especial de El Brezal, Parque Rural de Doramas, Reserva Natural Integral de Barranco Oscuro, Reserva Natural Especial de Azuaje y Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya.

Con la ordenación de dichos espacios naturales protegidos, a través de los citados PORN, se da cumplimiento a los artículos 1, 16, 17 y 36 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a los efectos de cumplir la Sentencia 315/12, de 28 de noviembre de 2012, referida al Parque Natural de Tamadaba, y la Sentencia 267/2014, referida al Parque Rural del Nublo, ambas de la Sección Segunda de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, así como la doctrina consolidada del Tribunal Supremo.

Con la redacción de los PORN, recobra eficacia la reclasificación de los parques y reservas naturales incluidos en los ámbitos de dichos planes, realizada por la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias (actualmente derogada) que están recogidos en el 'Anexo de reclasificación de los espacios naturales de Canarias' (Decreto Legislativo 1/2000).

La elaboración de los PORN es urgente, necesaria y oportuna, para recobrar eficacia la declaración de los parques y reservas naturales incluidos en los ámbitos de los dos planes que se promueven, para establecer las medidas para la conservación, uso sostenible, protección y gestión de los recursos naturales.

El tiempo estimado de duración de la tramitación es de 23 meses, con la realización de una consulta previa, el Documento de análisis y diagnóstico, el borrador del PORN y del Documento Inicial Estratégico, la propuesta inicial del PORN y del Estudio Ambiental Estratégico para someter a información pública y consultas, propuesta final del PORN, tras incorporar los resultados del proceso participativo, remisión al Órgano Ambiental, y propuesta definitiva del PORN tras integrar los condicionantes de la Declaración Ambiental Estratégica.

Como medidas de protección cautelar, establecidas en diferentes normas (Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), se establece que "Durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente planeamiento regulador, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan".