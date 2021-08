La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria proporciona voz y espacio a las mujeres del sector ambiental y forestal

Las Palmas de Gran Canaria/ La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria recoge los testimonios de las mujeres de espacios forestales y ambientales del área declarada por la Unesco, con la intención de proyectar sus trayectorias vitales a través de medios audiovisuales en diversos municipios. El proyecto que lleva el nombre de "Visibilización y reconocimiento de mujeres ambientales y forestales de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria" realiza un estudio sobre un grupo de mujeres con diversos perfiles con el propósito de conocer sus trayectorias personales y profesionales, y finalmente aportar datos a la investigación social en estos ámbitos.



El material audiovisual del proyecto se condensará en un corto-documental que presentará los relatos de algunas de estas mujeres y de su modo de vida. Pilar Pérez, gestora de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria avanza que el equipo de producción de este proyecto "busca la autenticidad, la realidad, la imperfección y la naturalidad de las protagonistas de estas historias".

La propuesta parte de la falta de visibilidad de las mujeres en la historia en general, y concretamente en el mundo forestal y rural de Gran Canaria. "En este caso decidimos dar voz y espacio, a estas mujeres que, teniendo o no una profesión forestal o ambiental reconocida, han estado siempre relacionadas con estos sectores, y no son nombradas, ni si quiera imaginadas en estos ámbitos", declara Pilar Pérez, y añade "y a pesar de ese olvido, han existido, convivido, trabajado, observado, estudiado y sentido en los territorios que hoy conforman la Reserva de la Biosfera".

21 entrevistas

Las veintiuna entrevistas recopiladas hasta la fecha han recogido los testimonios de una agente de medio ambiente, una peona forestal, bombera forestal, vigilante de área recreativa, pilota forestal, maquinista, profesora de aprovechamiento forestal, ingeniera forestal, vecinas, hierberas, activistas, investigadora científica, etc.

En una primera fase del proyecto, un estudio previo seleccionó a mujeres de distintos perfiles a las que se les hizo una entrevista en profundidad y entre ellas se escogieron los testimonios que finalmente formarán parte del corto documental. Estas mujeres, con edades que van desde los 24 a los 86 años, de distintos municipios de la isla, "creen que no tienen mucho que decir, y resultan que son referente para otras mujeres sin saberlo", explica Pilar.

El proyecto lo lidera la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera y está subvencionado por el Gobierno de Canarias.