L a AEMET realiza un avance climatológico en agosto de Canarias

Canarias/ Agosto de 2021 tuvo un comportamiento térmico cálido, con anomalías positivas de casi medio grado, más acusadas en las máximas que en las mínimas. Ordenados de más frío a más cálido, ocupa el puesto 41 de 61 entre los meses de agosto del periodo 1961-2021. Lo más destacado en el comportamiento térmico fue la ola de calor que tuvo lugar en la segunda quincena, inéditas desde agosto de 2015; sin llegar a producir numerosas efemérides relevantes, mantuvo, sin embargo, las máximas por encima del P95 durante cuatro o cinco días consecutivos en un buen número de estaciones principales.



Las precipitaciones, causadas por el alisio, con la intervención de alguna vaguada poco pronunciada, aunque escasas en términos absolutos y restringidas a las medianías septentrionales, como corresponde a un mes de agosto, fueron abundantes en términos relativos, con un superávit de 47 puntos (escala autonómica) que le confiere un comportamiento muy húmedo, ocupando el puesto 54 de 61 en la serie 1961-2021, ordenada de menor a mayor precipitación.

Una vez terminado agosto y a un mes de su conclusión, el año hidrológico en curso, de carácter seco, acumuló el 82 por ciento de la precipitación esperada, en términos generales. Sin cambios sustanciales, por tanto, respecto a julio.

Agosto fue muy soleado, el que más horas de sol ha tenido desde 2012. El norte de las islas de mayor relieve y las más occidentales fueron las que registraron mayores superávits.

El viento sopló con menos fuerza en las islas más occidentales, aunque sus vertientes occidentales y meridionales no estuvieron exentas de tempestades de ladera, como sucedió en el resto de las islas de mayor relieve. La calima se presentó en tres intrusiones, la de mayor magnitud afectó a todas las altitudes con visibilidades por debajo de los 20 km.

Las temperaturas se mantuvieron por debajo de la media hasta el 13, con anomalías de hasta -3º durante los días 9-11, para situarse por encima entre el 14 y el 20. Entre el 15 y el 18 las anomalías superaron ligeramente los +5°, alcanzando valores por encima de los 27º; el 17 la media alcanzó los 31°. No había habido otro periodo tan largo en agosto, con estas características, desde 1966. Según el criterio de AEMET, la ola de calor se extendió entre el 15-19; la última tuvo lugar entre el 10 y el 13 de agosto de 2015, afectando, como esta, tanto a las islas orientales como a las occidentales. Las máximas superaron el P95 durante 5 días consecutivos en las estaciones principales C029O Lanzarote/aeropuerto, C649I Canaria/aeropuerto, C447A Los Rodeos, C329B La Gomera/aeropuerto y C139E La Palma/aeropuerto. A partir del 20 las temperaturas se normalizan, oscilando en torno a la media con anomalías de ±1.5.

La estación C429I Tenerife Sur/aeropuerto registró 44.3º el 16, igualando así la más alta, también observada el 17 de agosto de 1988, y registró, el 17, la noche más cálida desde que hay registros (1981), con una mínima de 30.6º, la efeméride más relevante del mes. Por otra parte, la máxima más alta se registró el día 16 en C628B Tasarte: 45.7º; por encima de los 40º se obtuvieron registros en el 31 % de las estaciones, todas ellas entre 0 y 1000 m de altitud.

En cuanto al número de noches tropicales, salvo en Lanzarote, existen zonas de 30/31 casos en todas las islas. Además, en el 74 % se registró al menos una noche tórrida, con C614H Tejeda (1060 m) a la cabeza con 8 casos.. En C449C Santa Cruz de Tenerife se observaron 3 noches tórridas, igualando el número medio anual del último decenio.

Las temperaturas del agua superficial del mar en la zona marítima de Canarias alcanzaron los 23º, sin apartarse de la media.



El 61 % de las estaciones registró precipitaciones en agosto, todas ellas fueron causadas en primera instancia por los alisios, ayudados, en ocasiones, por extremos de vaguadas poco pronunciadas. La estación que registró más precipitación durante el mes fue C317B Agulo (36.0 mm), seguida de C656V Teror y C928I Valverde (24.0 mm), entre los 650-800 m de altitud, en La Gomera, Gran Canaria y El Hierro, respectivamente; en Tenerife, la mayores acumulaciones se observaron en C446G Las Mercedes (22.8 mm); en La Palma, C148F San Andrés y Sauces registró la mayor acumulación: 10.4 mm; C018J Tías, en Lanzarote, observó 1.2 mm en todo el mes; y en Fuerteventura, la que más cantidad midió fue C258K La Oliva: 0.2 mm.

Episodios de precipitaciones:

1. Días 2-11. Entre estos días el alisio produjo precipitaciones en las medianías de las vertientes septentrionales, en presencia de vaguadas los días 2 y del 8 al 11. Desde del día 13 en adelante no se registraron precipitaciones en ninguna de las estaciones.

El día 14 se registraron 2 rayos en el área de Canarias, ninguno de ellos en tierra. Como el año pasado, y como la mayor parte de los meses de agosto, este de 2021 apenas tuvo actividad tormentosa cercana.



A falta de un mes para su térmico, el hidrológico en curso sigue deficitario y seco, en la misma línea de los cuatro últimos, acumulando un 82 % (ámbito autonómico) de la cantidad de precipitación esperada.

En las islas orientales el déficit es 10 puntos mayor que en las occidentales.



Todas las estaciones principales registraron un número mayor de horas de sol del esperado, salvo C447A Los Rodeos, que iguala la media. El mayor número de horas de sol se registró en C430E Izaña: 392 horas; y el menor, en C658L Tafira: 229.7 horas. Las estaciones que tuvieron mayor superávit fueron la de las islas más occidentales: C139E La Palma/aeropuerto y C929I El Hierro/aeropuerto, con un 24 % y un 30 %, respectivamente, así como el norte de la islas centrales: C658L Tafira: 15%.

En el área representada en los mapas, el número medio de horas de sol fue de 319, lo que supone el 106 % de la cantidad esperada en el periodo de referencia 1983-2010. Fue el séptimo mes de agosto más soleado desde 1983 y el que más horas de sol ha tenido desde 2012

En C447A Los Rodeos, que registró 266.2 horas de sol, se observaron tan solo 6 días de niebla, frente a los 10 de la climatología.



Dentro del área representada en los mapas, la radiación solar media fue de 7.01 kWh/m2, en torno a un 5 % por encima de la media del periodo de referencia considerado: 1983-2010. Las amplias zonas de más de 8 kWh/m2 que el mes pasado se veían en Gran Canaria, Tenerife y La Palma ya no aparecen este mes, pero la radiación aumentó en el norte debido a la baja de nubosidad. Aunque suele ser junio, este año agosto será el mes con más radiación solar en el área representada en los mapas.

Se observó un máximo de 7.87 kWh/m2 en las Cañadas del Teide y un mínimo de 6.29 kWh/m2 frente a la costa de Almáciga, en el norte de Anaga.



Las estaciones principales costeras de las islas más occidentales registraron velocidades medias del viento un 10 % por debajo a la media; las más orientales no se alejan significativamente de los valores esperados; y en el resto predominan los superávits, con C449C Santa Cruz de Tenerife a la cabeza (10 %), debido a las tempestades de ladera que afectaron a las vertientes meridionales durante la primera decena del mes.

Las velocidades medias diarias más altas se localizaron en C649I Gran Canaria/aeropuerto (37km/h), C029O Lanzarote/aeropuerto y C648C Agüimes (27 kmh), como el mes pasado pero con velocidades menores; las más bajas, en estaciones del oeste de La Palma: C117Z Tijarafe y C129Z Tazacorte (5 km/h).

A lo largo del mes se registraron rachas muy fuertes en el 37 % de las estaciones, la mayor parte agrupadas en torno a dos episodios de viento fuerte los días 1 y 17. El del día 1 lo generó el alisio, produciendo algunas tempestades de ladera en las vertientes meridionales, con rachas muy fuertes, como los 103 km/h en C619Y La Aldea de San Nicolás; el segundo, el día 17, lo ocasionaron vientos del este que dieron lugar a tempestades de ladera en las vertientes suroccidentales, registrándose rachas muy fuertes en C117Z Tijarafe (92 km/h) y C429I Tenerife Sur/aeropuerto (91 km/h).

En agosto se produjeron tres intrusiones de calima. La primera, durante los días 1 y 2, fue la más moderada de las tres y afectó solo a la costa; la segunda, la de mayor magnitud, tuvo lugar entre los días 13 y 18, afectando a todas las altitudes; y la tercera, entre los días 20 y 21, incidió solo en las medianías y la costa.

Los días 15 y 20 fueron los más sobresalientes, con el 50 % y el 20 %, respectivamente, de las estaciones registrando visibilidades reducidas por debajo de los 20 km; Izaña observó visibilidades por debajo de los 10 km el día 15 y Tafira, el 20.



IMPORTANTE: Desde octubre de 2020 se utilizan como referencia para la vigilancia del clima los valores medios extraídos de las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación en Canarias y sus dos provincias, como viene descrito en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a pequeñas diferencias con respecto a los resultados obtenidos anteriormente. Asimismo, los datos empleados para la elaboración de este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.