El Cabildo grancanario presenta el primer plan insular de adaptación al cambio climático de Canarias

Morales destacó que el Cabildo de Gran Canaria, coordinador del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía Sostenible en Gran Canaria, ha conseguido poner en marcha una acción local frente al calentamiento global, ambiciosa, transversal y colaborativa con la elaboración de esta Estrategia.

"El análisis de riesgos que se ha realizado nos dice que Gran Canaria presenta una vulnerabilidad medioambiental y socioeconómica alta derivada de una fuerte exposición a impactos como fenómenos climáticos adversos, inundaciones o el retroceso de las playas por la subida del mar y baja capacidad de adaptación", explicó Morales, que aseguró que "es cierto que la situación es grave, pero también es cierto que tiene solución, y que Gran Canaria tiene un plan para hacer cambios y prepararse, reducir y evitar los efectos del cambio climático que estamos viviendo y que aumentarán en las próximas décadas".

El presidente aseguró que "no actuar para adaptarnos al cambio climático, si tenemos en cuenta las urgencias y hospitalizaciones adicionales, los daños por incendios forestales, el impacto en la producción agrícola o el turismo supondría un coste mínimo de 78 millones de euros al año, aunque se trata de una cifra muy optimista, ya que tan solo una disminución del turismo del 10% a largo plazo debido a estos fenómenos supondría casi 600 millones de euros de deterioro del PIB de la isla".

El coste total de las medidas contempladas en la Estrategia insular sería de 147.935.000 hasta el año 2030, unos 18,5 millones al año que, según adelantó Antonio Morales, no tendrían que salir exclusivamente de las arcas del Cabildo.

En este sentido, el presidente aseguró que la inversión en una respuesta exitosa al cambio climático es "la mejor inversión que podemos hacer" y que no responder sería mucho más caro. "Mitigar los daños y adaptarse al cambio climático reportará, además, toda una serie de beneficios económicos derivados de un crecimiento adicional generado por nuevas inversiones e infraestructuras; el impulso de tecnologías innovadoras y la creación de nuevos nichos de empleo que unidos a la minimización de daños superan con creces los costes previstos".

El trabajo realizado ha requerido un exhaustivo análisis y diagnóstico del contexto de la isla y de su posicionamiento frente a los riesgos derivados del Cambio Climático desde un enfoque integrador, en el que ha sido fundamental implicar a los agentes clave y fomentar un diseño conjunto de soluciones que potencien al máximo las fortalezas de la isla para disminuir sus vulnerabilidades más visibles. En todo este proceso se han realizado 36 entrevistas a actores clave científicos, económicos, ambientales, de las infraestructuras y profesionales; 445 encuestas a ciudadanos y seis talleres temáticos con 71 participantes.

Mediante esta Estrategia, el Cabildo insular busca impulsar un modelo energético bajo en emisiones e inclusivo; aumentar la resiliencia de la ciudadanía y de las infraestructuras frente a los eventos climáticos; sensibilizar y formar a los ciudadanos; proteger el sector primario, aumentar la resiliencia del sector turístico; fomentar la innovación; adecuar la planificación territorial a las nuevas situaciones climáticas previstas; mejorar la coordinación intra e interinstitucional; aumentar la eficacia del sistema de desalación, depuración y distribución del agua y fomentar la conservación de la biodiversidad insular.

La redacción de la Estrategia se ha realizado bajo la coordinación del Consejo Insular de la Energía y se enmarca en Mac-Clima, un proyecto del Programa de Cooperación Interreg España-Portugal cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que lidera el Cabildo insular.

En el siguiente enlace pueden descargar los documentos de la Estrategia:

• Resumen ejecutivo «Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades y adaptación al Cambio Climático en la isla de Gran Canaria»

• Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades y adaptación al cambio climático en la isla de Gran Canaria

• Inventario de vulnerabilidad y riesgos de la biodiversidad de Gran Canaria frente al cambio climático

• Catálogo – guía de fenómenos meteorológicos adversos que afectan a la isla de Gran Canaria