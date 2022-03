El Gobierno canario informa favorablemente sobre 47 proyectos del Parque Natural del Archipiélago Chinijo

Canarias/ José Antonio Valbuena destaca la importancia de encontrar el equilibrio entre la celeridad en este tipo de procedimientos, siempre en coordinación con el resto de administraciones, y la protección de los espacios naturales de gran valor medioambiental. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, ha informado favorablemente sobre 47 proyectos en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo de un total de 64 informados en los últimos meses. El resto, un total de 17, no han sido favorables al provocar una transformación del medio natural y, por lo tanto, se ha tenido que aplicar el régimen de protección cautelar.



El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, puso en valor "el esfuerzo que se está realizando por parte de su Departamento, en coordinación con las diferentes administraciones implicadas, para garantizar la protección de los espacios de gran valor medioambiental, como es el caso del Archipiélago Chinijo, y garantizar una respuesta eficaz a los proyectos que presenta la ciudadanía, garantizando la celeridad de los procedimientos en beneficio del interés general, así como el cumplimiento de los preceptos legales".

De la cifra total de expedientes analizados, 40 de ellos pertenecen a la isla de La Graciosa, de los cuales 34 se han informado de manera positiva al no provocar una transformación que condicione los objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Seis iniciativas se han tenido que desestimar al provocar una transformación y aplicarse el citado el régimen de protección cautelar.

Los 24 informes restantes pertenecen al entorno de Famara, de los cuales 13 de ellos han obtenido informe favorable al no provocar una transformación contraria a los propósitos del PORN de este espacio protegido.

Los expedientes elevados a la Comisión de Evaluación Ambiental en los últimos meses corresponden, principalmente, a proyectos de ejecución de edificios de viviendas unifamiliares, división de fincas, acondicionamiento de inmuebles, instalación de fotovoltaica de autoconsumo, etc.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)