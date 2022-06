Adeje está llevando a cabo la campaña "Apúntate y Recicla"

Para la concejal del área de Servicios Municipales, Esther Rivero Vargas, "es importante que las personas puedan disponer de toda la información necesaria para realizar una adecuada separación de los residuos, ya que todos ellos pueden transformarse en otros productos haciendo que la economía circular aproveche el cien por cien de las materias primas, nos ayuda a disminuir la contaminación y la huella de carbono".

Esta campaña buscar dar a concoer a la ciudadanía que tipo de productos deben reciclarse en los contenedores amarillos (plástico), verde (vídrio) y azul (cartón y papel), paralelamente, se busca sensibilizar sobre la importancia que tiene para el municipio una correcta separación en origen (en casa) de los residuos, así como realzar los beneficios que aporta el reciclaje al medioambiente.

La propuesta se está llevando a cabo de una manera presencial e itinerante y se concentrará en las zonas de mayor concurrencia de personas, de forma tal que toda la ciudadanía pueda disponer de la información. El equipo de informadores está recorriendo diversos núcleos adejeros con una mesa informativa en la que se ponen a disposición diferentes materiales informativos: Roll Up del Mupi del proyecto, diversos juegos de mesa sobre reciclaje para el público infantil, trípticos, carteles, minicontenedores, etc.

En el punto de información, la ciudadanía podrá conocer las realidades del reciclaje y la forma correcta de hacerlo, también se explica el uso del punto limpio, que en Adeje está ubicado en la salida de Las Torres hacia Armeñime.

La campaña se inició a principios del mes de junio y ha visitado diferentes zonas de Adeje centro, seguidamente se trasladó a La Caleta y durante esta semana, del 20 al 24 de junio estará en Costa Adeje . Dicha campaña culminará la última semana de junio en Adeje.

Beneficios de reciclar

Reciclar conlleva ahorrar materias primas, energía, agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, además, genera nuevos puestos de trabajo y tejido industrial.

Reciclando se evita que los productos y materiales se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando su vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta.

En 2020 se evitó la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, cantidad que equivale a lo que emiten las calefacciones de 800.000 personas (la población de la provincia de Tarragona) durante un año. Asimismo, se ahorraron 20,29 millones de m3 de agua y 6,37 millones de Mwh de energía.

Contenedor amarillo

• Botellas de plástico

• Bote de detergente, champú, gel, etc.

• Las bolsas de patatas

• Tapas y tapones de plástico

• Bolsas de plástico (excepto las bolsas de basura)

• Tarrinas y tapas de yogurt.

• Briks

• Latas

Contenedor azul

• Cajas de cereales

• Cajas de zapatos

• Papel de envolver

• Cuadernos

• Revistas

• Periódicos viejos

Contenedor verde

• Botellas de vidrio (agua, zumos, vino, cava, etc.)

• Frascos de vidrio (perfumes o colonias)

• Tarros de alimentos (mermeladas, conservas, etc.)