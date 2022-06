Miguel Sebastián defiende que Canarias debe apostar por la movilidad sostenible y las energías renovables

En este sentido, la combinación de esa apuesta por la movilidad sostenible y de una mayor implantación de las energías renovables, convertiría a Canarias en un ejemplo a nivel internacional en el campo de la transición energética. Además, hizo alusión "a la resistencia político-social para la implantación del gas en las Islas".

Por otro lado, en cuanto a los sectores económicos de Canarias, Sebastián explicó que a la agricultura canaria y española "la va a salvar el ecologismo", porque hay una búsqueda creciente del producto local y del respeto medioambiental, que hace que se ponga en valor el producto de proximidad.

Con una mirada internacional, el exministro afirmó durante el encuentro que los fondos europeos Next Generation tienen un papel clave no solo para la recuperación económica y el impulso de la demanda, sino también para la modernización del país "siempre que se apueste por proyectos que eleven la productividad de la economía, que es nuestra asignatura pendiente". "Lo realmente importante es que las pymes se puedan sumar a esos proyectos en los que las empresas grandes deben funcionar como tractoras", añadió.

Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa fue el de los tres grandes desafíos a los que se enfrenta Canarias, España y Europa: el geopolítico, el energético y el económico. En referencia al primero de ellos, el exministro aseguró que es el que está marcando la agenda política y económica de toda Europa. "Nuestro continente es el más castigado por la guerra, no solo por el problema energético, sino también por las consecuencias que se derivan en materia de inflación y reacción de las políticas de los bancos centrales. Por tanto, Europa está completamente condicionada por el entorno bélico", dijo.

Asimismo, el invitado afirmó que este conflicto puede afectar a los desplazamientos del turismo, aunque considera que Canarias sigue siendo un destino seguro y sufrirá poco este impacto. "La clave es seguir mejorando la oferta turística para atraer turismo cada vez de más calidad", dijo.

Estos puntos pasan, según el economista, por la desestacionalización del turismo en el Archipiélago, acudir a países emisores con capacidad de renta como por ejemplo los de Oriente, o utilizar la digitalización e inteligencia artificial para hacer paquetes turísticos personalizados. "Hay que vender lo que la gente quiere comprar de Canarias, que hoy lo hace en otros destinos", puntualizó.

En cuanto a las perspectivas económicas de nuestro país para lo que queda de año y de cara a 2023, el ponente aseguró que la economía española, al igual que la del resto de Europa, está totalmente condicionada por la evolución del conflicto de Ucrania. "Si no acaba pronto la guerra vamos a tener un problema serio por la reacción de las políticas monetarias, que se traducirá en subidas de tipos de interés y eso sin duda es un lastre para un país que está muy endeudado como el nuestro", afirmó.