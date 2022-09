La Macaronesia impulsará un programa y un centro de cooperación específico en la UICN

Así lo han comunicado en rueda de prensa el consejero autonómico responsable de este Departamento, José Antonio Valbuena, y el presidente del Comité Español de la UICN, Roberto Lozano, quienes han destacado la oportunidad que supone esta iniciativa, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, para estos territorios tan vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

Valbuena ha señalado que el objetivo de esta propuesta será fomentar y contribuir a que las sociedades, empresas, entidades y gobiernos de la Macaronesia pongan en marcha medidas para preservar sus recursos naturales, desarrollen herramientas para la recuperación de las especies que componen los ecosistemas y fomenten el uso sostenible del territorio.

Por su parte, Lozano ha explicado que con esta medida se puede dar cumplimiento a estos propósitos mediante la creación de un programa de la UICN específico para esta región macaronésica, en el que se implicará a todos los estados miembros, tal y como ocurre en el programa del Mediterráneo que lleva funcionando desde el año 2000.

En la jornada de trabajo celebrada hoy también han participado el vocal do Conselho Directivo do Instituto das Florestas e Conservacao da Naturaleza IP-RAM de Madeira, Paulo Jorge dos Santos Gomes, em representação da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas; el secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas de Azores, doutor Alonso Teixeira; el ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, doutor Gilberto Correa Carvalho Silva, y el director general de Lucha contra el Cambio Climático, José Domingo Fernández.

Los objetivos establecidos en este acuerdo y el desarrollo de este programa específico se alinearán con las políticas generales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para el período 2021-2030. Además, este acuerdo se deberá ratificar en el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza.