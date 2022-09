El Cabildo inicia en octubre la recuperación del monte quemado en el incendio de julio

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha anunciado hoy, que la institución insular declarará la puesta en marcha por procedimiento de urgencia del plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios del 21 de julio en los espacios naturales protegidos de la Corona Forestal y Parque Nacional de El Teide pertenecientes a los municipios de Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos, con un desembolso inicial de 1.628.198 euros, de los cuales el Gobierno de España aportará 250.000 euros, el de Canarias, 500.000 euros y el Cabildo insular 878.186.

"Este Plan, cuyos trabajos se iniciarán de manera inmediata por el peligro de desprendimientos en las laderas debido al impacto en la vegetación por el fuego se completará hasta el año 2024 y tendrá un presupuesto total de 4.616.148 euros y se compondrá de acciones sobre la vegetación, los cauces, las pistas y los senderos", apuntó el presidente.

En este sentido, el presidente destacó que entre los trabajos a acometer se trabajará con especial atención en "la protección de pistas forestales frente a derrumbes en zonas que se han quedado limpias de vegetación y que por lo tanto en caso de lluvia pueden producirse fuertes escorrentías y generar una erosión importante y añadió que "también se trabajará en la repoblación de las zonas afectadas de pinar y Monteverde, incluso con ejemplares como barbusanos, viñátigos, o cedro canario, no solo con eso conseguimos repoblar zonas devastadas sino que ayudamos también a impulsar plantas o árboles autóctonos en los que estamos trabajando permanentemente en los viveros insulares".

Sobre los cauces se ejecutarán construcciones de obras de preparación de los mismos y consolidación de fondos y márgenes, sobre las pistas el plan incluye la fabricación de elementos de defensa frente a la erosión por escorrentías, reforzamiento y mejora de taludes y retirada de desprendimientos, además de la introducción de elementos de mampostería seca, reposición de barreras de protección lateral de madera-metal y sustitución de las señales dañadas por las llamas. El resto de la inversión que se dedicará a este plan de restauración estima que en 2023 se dediquen 1.994.962 euros y el año 2024, 993.000 euros

Pedro Martín recordó que estas acciones de restauración no son un hecho aislado, "no es la primera actuación, recuerden entre los incendios que hemos tenido en los últimos tiempos el de Arico, donde ya estamos trabajando también con repoblación, en este caso la zona es distinta, porque casi todo era pinar", dijo. Y concluyó indicando que "en ese camino es en el que vamos a seguir trabajando, es decir: no darnos por satisfechos el día que se extinga el incendio y no esperar a que la naturaleza haga exclusivamente el trabajo de recuperar el territorio, sino que el Cabildo, en este caso contando con el Gobierno de España y de Canarias, seamos proactivos y ayudemos a la recuperación de nuestros espacios naturales protegidos."