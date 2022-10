El Cabildo presenta a representantes de comunidades de Siete Palmas el proyecto de barrio solar

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cabildo, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), ha mantenido una reunión con 50 personas interesadas en conocer el proyecto pionero de autoconsumo colectivo que desde el Cabildo se va a impulsar en el barrio de Siete Palmas y que espera que beneficie a más de 3.400 viviendas de Las Palmas de Gran Canaria. El director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano, fue el encargado de explicar este proyecto y resolver las dudas de los presentes. "Estamos explorando nuevas fórmulas para favorecer la penetración de las renovables impulsando el autoconsumo y el autoconsumo colectivo que permiten la transformación de los consumidores de energía en prosumidores capaces de producir, al menos, parte de la energía que consumen", señaló. Lozano aclaró que, aunque el proyecto piloto es en Siete Palmas, porque es el que da más visibilidad al autoconsumo colectivo, desde el CIEGC se asesora a cualquier proyecto de autoconsumo colectivo de Gran Canaria.



Entre los asistentes a este encuentro había administradores de fincas, presidentes y órganos de gobierno de las comunidades de propietarios y vecinos de la totalidad de las agrupaciones de edificios planteada para el proyecto piloto, que pudieron acceder a toda la información sobre las líneas de actuaciones, el estado actual del proyecto y la implicación de convertirse en una comunidad energética a futuro. También se abordó la preparación de una asamblea informativa con todos los vecinos, prevista para este mes de octubre.

El proyecto piloto sobre el que trabaja el CIEGC para Siete Palmas prevé la incorporación de 3.411 viviendas a esta comunidad de autoconsumo colectivo para instalar en una superficie útil de 53.706 metros cuadrados sobre las cubiertas de los edificios 15.624 módulos capaces de producir 12,4 gigavatios/hora al año y una potencia pico de 7,9 megavatios.

Lozano explicó que se ha elegido Siete Palmas por la disposición de las construcciones, el tamaño de sus cubiertas y la cercanía a grandes edificios públicos con instalaciones fotovoltaicas, como el Gran Canaria Arena, que lo convierten en el lugar idóneo para probar el modelo de excedentes con compensación que contribuye al propósito del Consejo Insular de la Energía y del Cabildo de Gran Canaria de transformar la generación y el consumo energético de Gran Canaria hacia un modelo de ecoísla.

Este es el primer paso para la creación de comunidades energéticas, entre las cuales se generará energía que se traspasará entre los diferentes edificios públicos y privados, de manera que se compense el consumo y la producción, para potenciar el aprovechamiento energético.

Ayudas insulares compatibles con los fondos Next Generation

El Cabildo de Gran Canaria ha confirmado que los beneficiarios de sus ayudas al autoconsumo solar pueden acceder también a los programas de incentivos ligados a los fondos Next Generation.

El coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destaca la ventaja que esta doble ayuda puede suponer para los grancanarios y el impulso que imprimirá a la revolución de las azoteas, ya que "pone el autoconsumo al alcance de gran parte de la población".

En un encuentro con representantes de otras comunidades autónomas y ayuntamientos se constató que la incompatibilidad de los programas de incentivos ligados a los fondos Next Generation que aparece citada en el artículo 15 del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se refiere a las subvenciones nacionales o internacionales y no a las de entidades locales como cabildos y ayuntamientos.

"Si a esto le sumamos el hecho de que estas subvenciones ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no se integran en la base imponible del impuesto de las Personas Físicas, la ventaja es aún mayor", apunta García Brink. "Sin lugar a dudas es el momento perfecto para plantearse dar el salto al autoconsumo. Las ayudas permiten una amortización muy rápida y la facilidad de hacerlo de manera individual o desde las propias comunidades de vecinos también hace que cada vez más personas en Gran Canaria se interesen por las energías limpias".

"Estamos en un momento muy favorable para instalar placas solares e integrarse en este tipo de proyectos, ya que los ciudadanos se pueden acoger a diferentes líneas de subvenciones como las propias del Consejo Insular de la Energía, las del Gobierno de Canarias o las de Fondos Europeos Next Generation. Además, está el IBI Solar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que supone una bonificación del 50% de este impuesto durante tres años por la instalación de sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol", indica Lozano.

866.000 euros para impulsar la revolución de las azoteas en 2022

El Comité Ejecutivo del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) aprobó el pasado mes de agosto una ampliación de 286.000 euros del crédito anual para las ayudas a las instalaciones de energía solar fotovoltaica.

De esta forma, el Cabildo destina este año un total de 866.000 euros a la subvención del autoconsumo en viviendas, empresas y entidades sin ánimo de lucro, 261.050 euros más que el año anterior para el ámbito residencial y 25.000 más para empresas y entidades sin ánimo de lucro.

Las ayudas concedidas desde la Primera institución insular han supuesto un gran impulso a la penetración del autoconsumo en la isla, que concentra el 45% del instalado en todo el Archipiélago.

