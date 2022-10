El Cabildo de Gran Canaria incorpora a la red de ARECAFÉ ocho nuevos puntos para la recogida de cápsulas de café usadas

El modelo continuará expandiéndose progresivamente para ampliar el número de puntos y la cobertura gracias a los acuerdos que la entidad está desarrollando, tanto a nivel nacional como local, con administraciones públicas y retailers.Objetivos y sistema colaborativo de reciclajeARECAFÉ tiene como objetivo principal ofrecer un único sistema de reciclaje de cápsulas de café, tanto de aluminio como plástico, que garantice una solución integral para el sector. Asimismo, trabaja para expandir el sistema actual a través de la ampliación de los puntos de recogida, facilitando al consumidor un mejor y más amplio acceso al sistema, tanto a nivel local como nacional. De esta manera, se asegura la circularidad de las cápsulas de café como residuo.El sistema de reciclaje de ARECAFÉ se basa en un modelo colaborativo entre el consumidor, la distribución, las administraciones locales y las empresas del sector, y fomenta el reciclaje por parte de los consumidores en determinados puntos de venta o puntos limpios. Desde aquí, los distribuidores y los municipios trasladan las cápsulas a las plataformas o puntos de acumulación y es ARECAFÉ quien se encarga de recogerlas y reciclarlas íntegramente, proporcionando una segunda vida al plástico, al aluminio y a los posos de café.

Con este sistema colaborativo, se logra que las cápsulas de plástico y aluminio que se recogen terminen recicladas y se asegura su circularidad.

Tratamiento y reciclaje de las cápsulas

Una vez recogidas y transportadas a la planta correspondiente, las cápsulas se tratan de la siguiente manera:

• Todas las cápsulas (de plástico y aluminio) llegan a la planta de reciclaje, donde se extraen los posos de café.

• En la planta se separan los posos de café para tratarlos adecuadamente y utilizarlos como abono de uso agrícola, debido a su alto contenido de nutrientes.

• Las cápsulas, ya abiertas y vacías, son separadas según su material: aluminio o plástico.

• La planta agrupa las cápsulas de aluminio para fundirlas y así poder reutilizar el metal. El aluminio de las cápsulas, al ser infinitamente reciclable, se transforma en nuevos objetos cotidianos, como portaminas, etc.

• Por otro lado, las cápsulas de plástico también son tratadas para producir una granza que, posteriormente, se utiliza para fabricar otros productos, como macetas, mobiliario urbano, ratones de ordenador, etc.

El listado de puntos en el que se podrán depositar las cápsulas es el siguiente:

• Punto limpio Cardones. Lomo el Perdigón, s/n. Arucas

• Punto limpio El Batán. C/ Severo Ochoa, s/n. Las Palmas de Gran Canaria

• Punto limpio El Sebadal. C/ Sao Paulo, 28 P.I El Sebadal. Las Palmas de Gran Canaria

• Punto limpio La Aldea. Barranco de La Aldea, s/n. La Aldea de San Nicolás

• Punto limpio Las Rubiesas. Prolongación C/ Ignacio Martín Baro, s/n P.I Las Rubiesas. Telde

• Punto limpio Llano Alegre. Ctra. C-813 Llano Alegre, s/n. Santa María de Guía de Gran Canaria

• Punto limpio Maspalomas. Ctra. GC - 504 (Ctra. Palmitos Park) km 0.5. San Bartolomé de Tirajana

• Punto limpio Vecindario. Av. del Atlántico, s/n. Santa Lucía de Tirajana