La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria muestra su desacuerdo con la celebración del Rallye Isla de los Volcanes

Lanzarote/ La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) se suma con este comunicado a la NO celebración del Rallye de Tierra Isla de los Volcanes que tendría lugar el 1, 2 y 3 de diciembre de 2022. Es necesario paliar el deterioro que sufre la naturaleza canaria y la degradación de sus hábitats.



La Asociación señala que se trata de un evento que no tiene cabida en los parajes naturales por donde los organizadores pretenden que se realicen diferentes tramos del rallye, ya que en dichas zonas habitan especies protegidas, algunas de ellas catalogadas en peligro de extinción en el Catálogo Canario de Especies Protegidas o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, como es el caso del cuervo canario, el guirre, el halcón tagarote o la hubara canaria.

Por otro lado, aseguran que la celebración del rallye iría en contra de varias normas de protección de las especies y su hábitat, por lo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote no debería autorizar el rallye, asumiendo la importante responsabilidad que conlleva un cargo político y cumpliendo con la normativa vigente. Además, las fechas previstas para la celebración de este evento coinciden con la época de reproducción y nidificación de varias especies de avifauna, por lo que un evento con una notable afluencia de coches y público causarían importantes molestias durante el periodo de reproducción de especies muy sensibles

a las actividades humanas.

Por último, la ACBC condena que se realicen este tipo eventos en zonas con especies protegidas y solicita a las instituciones públicas y a los organizadores que busquen otros emplazamientos que no atraviesen el hábitat de dichas especies, como pueden ser zonas periurbanas o en el entorno de polígonos industriales