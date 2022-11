Nota aclaratoria del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial sobre el proyecto de urbanización de Cuna del Alma, Adeje

Canarias/ A raíz de la información publicada en algunos medios de comunicación este sábado, 19 de noviembre, relativa al proyecto de urbanización de Cuna del Alma y las declaraciones del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial en diferentes emisoras de radio, este Departamento quiere aclarar lo siguiente: • Es falso que el consejero haya afirmado que el Ayuntamiento de Adeje tenga que abonar cualquier tipo de indemnización relativa a este proyecto, ya que se trata de una hipotética situación que ni mucho menos está planteada en el procedimiento que se encuentra abierto y en sus primeras fases de tramitación. En este caso, se respondía a una pregunta relativa a qué ocurriría en el supuesto de que una licencia urbanística estuviese mal concedida.



• En estos momentos, se ha iniciado un proceso de paralización cautelar del proyecto Cuna del Alma, por parte del Servicio de Biodiversidad regional, para analizar adecuadamente posibles afecciones a flora endémica de las islas. El expediente se encuentra en la fase de recepción de alegaciones de todas las partes implicadas, que serán analizadas por esta Consejería en los próximos días.

• Este expediente no tendrá resoluciones definitivas hasta que no se lleve a cabo el análisis de estas alegaciones y se haga el estudio pormenorizado de las parcelas incluidas en el proyecto. Hasta que no finalicen estos trabajos de investigación por parte de este Departamento, no se tomarán determinaciones oportunas ni se emitirán las correspondientes propuestas de resolución.

• Paralelamente, en la Agencia de Protección del Medio Natural, dependiente de esta Consejería, se está tramitando otro expediente relativo a este proyecto por la ausencia de Declaración de Impacto Ambiental, que en primera instancia procederá a abrir un periodo de alegaciones a las partes afectadas. Posteriormente, tras el análisis de las mismas, se procederá a la elaboración de una propuesta definitiva que puede derivar en cualquiera de los escenarios posibles que irían desde que se concluya que todo se ha tramitado de forma correcta hasta que se determinen qué trámites se han omitido, con las posibles consecuencias de los mismos. No será hasta ese momento cuando se determine si existen derechos indemnizatorios, que en todo caso dependerán del análisis de diversos factores que actualmente son imposibles de dilucidar.

• Tanto en cuanto no se concluyan los expedientes que están abiertos, todas las posibilidades de resolución están abiertas, sin que se descarte ninguna de ellas.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)