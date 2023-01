Un grupo de activistas se hace oír en la Feria del Turismo

"Canarias Sostenible y Natural : paraíso de cemento y precariedad laboral"

"Bonanza turística se traduce en explotación laboral"

"Líderes en turismo, líderes en pobreza"

"Se destruye lo que se vende"

"15 millones de turistas, 38% de pobreza severa"

"Crecimiento infinito en un territorio finito"

" No tenemos acceso al suelo, a la vivienda, ni a un salario digno. Porque en Canarias sobran los canarios".

COMUNICADO ACTIVISTAS CANARIAS EN FITUR 2023

"Hemos venido hasta la feria internacional del turismo para manifestar nuestro rechazo al modelo turístico suicida imperante en Canarias."

"Un modelo a todas luces insostenible, se mire por donde se mire, tanto desde un punto de vista medio ambiental como socio-económico. Nos sentimos rehenes de un modelo que nos ha hecho líderes de los peores estándares en los que se puede medir una sociedad que aspira a llamarse desarrollada: precariedad laboral, paro juvenil, población en riesgo de exclusión social ... pero también somos líderes en corrupción urbanística, precio del suelo, destrucción de costa, etc. Todo ello con cifras que rondan los 16 millones de turistas, que a nuestros gobernantes parece resultarles insuficientes."

"En esta feria de la hipocresía centenares de políticos y empresarios del sector turístico han venido desde Canarias para vender, sobre todo: naturaleza, paisajes de ensueño y una cultura local por descubrir. Esto que se promociona con mimo en FITUR está siendo aniquilado por el propio modelo de turismo de masas al que nuestros políticos no quieren poner límite."

"En FITUR nunca te dirán que hay centenares de emisarios ilegales vertiendo aguas fecales al mar, que bañarte en estas "idílicas" playas podrá causarte una infección por E. coli, que puedes quedar atrapado por el tráfico en una cola 4 horas un día cualquiera, que, en realidad, esas fotos de playas paradisíacas son un engaño, los planos fueron cuidadosamente elegidos para no mostrarte la urbe de cemento que hay justo detrás."

"Esta acción reivindicativa es una llamada de socorro para alertar que las Islas Canarias están a punto de morir de éxito, de convertirse en un cementerio de 7 tumbas en el Atlántico."

"NO ESTAMOS EN CONTRA DEL TURISMO, necesitamos poner todo el conocimiento e innovación para transitar hacia un modelo de desarrollo realmente sostenible que sepa aprovechar con inteligencia las espectaculares posibilidades que nos ofrece la naturaleza de nuestras queridas Islas Canarias. Para ello, y queremos que esto deje de ser un tabú, necesariamente tendremos que poner LÍMITES:"

- MORATORIA TURÍSTICA

- UNA RE-PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO SOSTENIBLE.

- LEY DE RESIDENCIA (incluido límite de turistas/año)

- LIMITAR COMPRA DE VIVIENDAS A EXTRANJEROS

- PROTECCIÓN REAL DE ESPACIOS NATURALES: VIGILANCIA, CUPOS DE VISITANTES, ETC.

- INCENTIVOS FISCALES A JÓVENES EMPRENDEDORES

- REFORMA INTEGRAL DE LA RESERVA PARA INVERSIONES DE CANARIAS (RIC)