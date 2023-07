Turcón muestra su preocupación por la destrucción del bosque de Tabaibales de Veneguera y la transformación del territorio

Dicho hábitat y las actuaciones observadas están además incluidas en una Zona de Especial Conservación, ZEC ES7010063 El Nublo, que tiene su Plan de Gestión aprobado y en vigor. Las actuaciones realizadas incumplen claramente las determinaciones del Plan de gestión de la ZEC.Por otro lado, el área a considerar se sitúa, también, en una Zona A1 (zona de muy alto valor natural) del Plan Insular de Ordenación, la zona de mayor protección. Las actuaciones observadas incumplen las determinaciones del Plan Insular de dicha zona y las de protección de los hábitats.Además, el Cabildo está elaborando un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que incluye el Parque Rural del Nublo (ESPACIO NATURAL PROTEGIDO), siendo de aplicación las medidas de protección cautelar previstas en el artículo 23 de la Ley 42/2007 que supone que no podrá reconocerse a los interesados la facultad de realizar actos de transformación de la realidad física, geológica y biológica sin informe favorable de la Administración actuante.En el documento remitido ante la agencia se expone con el apoyo de material fotográfico los impactos y afecciones constatados en la zona de actuación del Grupo LOPESAN, con la descripción de los hechos demandados. Con vistas de espacios de tabaibal y fondo de barranco arrasados en Veneguera y Lomo Tabaibales (Barrancos de Veneguera y el de Mogán), afectados y sometidos a intervenciones que arrasan sus valores. Las imágenes de Google Earth son significativas del nivel de afectación y transformación del territorio.En todo caso para este "suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural solo serán posibles los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores"; evidentemente las actuaciones de Veneguera contravienen tal articulado.

Algunas consideraciones normativas de aplicación al espacio y que tienen que ver con las afecciones consumadas. Podemos referenciar el Plan de Ordenación de Gran Canaria en su Zona A1, zona de mayor valor natural. La finalidad de ordenación de los suelos incluidos en esta Zona es la preservación, protección, conservación y restauración de los elementos y características naturales, de las especies, de los hábitats y del paisaje. Y los usos compatibles deberán mantener o restablecer las condiciones que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de hábitats y poblaciones y eliminar o minimizar en todos los casos los impactos ambientales existentes.

Lo aportado en las notificaciones aclaran que las actuaciones son contrarias a lo previsto en el PIO de Gran Canaria para la zona de Veneguera.

Actualmente se está elaborando un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) por parte del Cabildo en el ámbito de la actuación que afecta al conjunto del Parque Rural del Nublo y Parque Natural de Tamadaba. Por tanto, al estar en elaboración el PORN la actuación está afectada por las medidas de protección cautelar previstas en la Ley 42/2007, y no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan.

Igualmente, no podrá reconocerse a los interesados la facultad de realizar actos de transformación de la realidad física, geológica y biológica, sin informe favorable de la Administración actuante. En ausencia del informe citado no podrá llevarse a cabo ninguna actuación que transforme el espacio.

Las actuaciones de LOPESAN también están localizadas en la Zona de Especial Conservación ZEC El Nublo, integrada en la Red Natura 2000.

La ZEC cuenta con un Plan de Gestión aprobado y en vigor: Plan de Gestión de la ZEC ES7010063 El Nublo, aprobado por Orden de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, 11 de abril de 2016). Hábitats de interés comunitario afectados (en rojo en el plano adjunto) según consta en el Plan de Gestión de la ZEC: hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos.

Cualquier actividad o uso que se vaya a desarrollar deberá atender a los objetivos de conservación de la ZEC, y deberá mantener o restablecer las condiciones que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats y de las especies de interés comunitario, así como eliminar o minimizar en todos los casos los impactos ambientales existentes. Nunca las actuaciones podrán comprometer las actuaciones o las medidas de restauración de los hábitats de interés comunitario.

Los ecologistas vienen a aseverar un manifiesto incumplimiento de la normativa ambiental y territorial de aplicación, y en orden de activar los elementos correctores que defiendan el bien común solicitan se proceda a la paralización fulminante de las intervenciones que se están realizando, destruyendo este espacio natural. Y se adopten medidas para impedir que nuevas afecciones ambientales puedan repetirse. Se hagan público y se nos remita en base al derecho de acceso a la información ambiental las condiciones del convenio firmado entre el Cabildo de Gran Canaria y LOPESAN.

Exigen asimismo las responsabilidades judiciales y patrimoniales, si las hubiera, por las obras realizadas y las afecciones al espacio natural. Que un equipo multidisciplinar realice una investigación y valoración de los daños generados.

Se pide si corresponde, se incoe el expediente de sanción que las administraciones actuantes después de la evaluación ambiental de daños producidos a los ecosistemas alterados consideren conforme a derecho.

Al parecer de Turcón Ecologistas en Acción concierne a las administraciones competentes impulsar las medidas que paralicen las intervenciones que están desfigurando y arrasando un espacio natural tan singular como Veneguera, sus altos valores merecen una actuación en su defensa.