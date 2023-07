Protesta contra la insostenibilidad de los campos de golf en Cross Golf Costa Adeje

Las activistas exponen que mientras se le pide a la población que haga un uso responsable del agua, se le corta al pueblo el suministro durante las olas de calor y a los agricultores, a los que no se les puede garantizar el riego. El déficit hídrico es cada vez más evidente, pero esto parece no importarle a los dirigentes que toman decisiones sin tenernos en cuenta para nada.

En Tenerife hay 9 campos de golf, la mayoría en la zona sur de la isla, donde el gasto de agua es más elevado aún por la climatología y la sequía más notable. En un solo campo de golf se usan más de 2 millones de litros de agua al día, en los meses de máxima irrigación, y si esto lo multiplicamos por nueve o por 24 campos de golf que hay en toda Canarias, ya la cifra es prácticamente ininteligible. Toda esa agua malgastada solo para el disfrute de unos pocos que, por otra parte, no suelen ser canarios (no somos muy aficionados al golf).

En la situación de emergencia climática y ecológica en la que vivimos, los campos de golf son un lujo que no nos podemos permitir en Canarias si queremos mantener las condiciones de habitabilidad del planeta, que ya se están viendo seriamente comprometidas, tal y como se desprende del último informe del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Cabe recordar que, tras la declaración de la Emergencia Climática por la Unión Europea, en 2019, la cual fue ratificada por el Estado español y por el Parlamento de Canarias, el mantener campos de golf, y más aún, pretender construir nuevos en una región tan afectada por el calentamiento global y la escasez de agua, es una estrategia suicida.

Es imprescindible tomar medidas urgentes que vayan en sentido totalmente contrario, favoreciendo la recuperación de ecosistemas y la soberanía alimentaria, para poder así afrontar el reto único y determinante al que se enfrenta la humanidad.

No podemos seguir así, la responsabilidad frente al cambio climático y frente al uso responsable del agua es de todas las personas. Ya sea agua depurada o no, debería dársele un uso responsable y destinarla para los agricultores que tanta falta les hace y que son los que alimentan al pueblo (modelo agrario que debe ser transformado también en este contexto mundial).

¡Basta ya de reírse de nosotras, basta ya de gastar un agua que NO tenemos a costa del sufrimiento de los y las canarias! ¡No es sequía, es saqueo! Siguiendo el lema "Piensa globalmente, actúa localmente", "Think Global, Act Local", empleado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y que indica que desde los pequeños actos que un solo individuo realiza, puede hacerse mucho para contribuir a la resolución los grandes problemas ambientales del planeta, exigimos que se lleve a cabo de manera inmediata una estrategia completa por parte de las Administraciones regionales y locales de Canarias, siguiendo siempre las indicaciones de la Ciencia.

También llamamos a la ciudadanía a denunciar la gestión nefasta de los recursos que sustentan nuestra vida y a llevar a cabo acciones de protesta no violenta a modo de desobediencia civil.