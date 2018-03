Las 21 aspirantes, seis niñas, seis adultas y nueve de la tercera edad, fueron recibidas por un público que llenó el Auditorio y que pudo disfrutar de un show en el que toda Arona viajó a un mundo de piratería y misterio, temática central de esta edición, y tuvieron la oportunidad de asistir al estreno en el escenario de la canción oficial del Carnaval, We´re living the Carnaval, interpretada por Ni 1 Pelo de Tonto

La presentación tuvo que trasladarse al Auditorio de Los Cristianos porque los sucesivos temporales de estos días han ralentizado el montaje del escenario principal del Carnaval de Los Cristianos, que se espera esté concluido próximamente.

La primera de las galas será la de elección de la Reina de la Tercera Edad, que se celebrará en el escenario principal del Carnaval (bulevar Chajofe, frente al Valdés Center) el próximo martes, 6 de marzo, a partir de las 21:00 horas, y que estará dirigida por Mario Padilla. Desfilarán un total de 9 candidatas, en representación de los distintos centros de mayores de Arona.

Conforme al orden de salida designado ayer por sorteo, la primera aspirante que subirá al escenario será Candelaria Pérez Domínguez, en representación de Arona casco, con la fantasía de Cristo Beltrán Miel de mariposa. Su patrocinador es LOFT Parque Santiago 6.

En segundo lugar, Soledad Yanes Hernández, de Los Cristianos y patronada por el Grupo El Cine, con una fantasía de la diseñadora Nieves Ramos titulada En las aguas tan profundas se vive el Carnaval.

A continuación, será el turno de Ana Jiménez Jiménez, en representación de Las Galletas y con la fantasía La esencia de la multiculturalidad, diseñada por Jean Pierre Rosales Cano y que cuenta con el patrocinio de Centro Hípico Xanadú.

En cuarto lugar, subirá al escenario la candidata de La Camella, Rosario García León, con el patrocinio de Transportes Barrera Chinea y con un diseño de Nieves Ramos titulado En la oscuridad.

La número cinco será Eloína Cano Quijada, de Las Rosas, con un diseño de Jean Pierre Rosales Cano denominado Nunca es tarde para volver a nacer. Su patrocinador es Chiringuito Atlanticus y Cátering Altavista.

El siguiente turno será para Julia Yanes Sierra, de El Fraile, con la fantasía Desde los paisajes de Rasca, de Jean Pierre Rosales Cano, y su patrocinador es Centro Comercial Pasarela.

Con el número 7 subirá al escenario Carmen Martín Rancel, en representación de Buzanada y con una fantasía de Cristo Beltrán titulada Pummm pa´la virgen, con el patrocinio de Garden Ika.

En octavo lugar desfilará María del Carmen Marichal Marichal, de Valle San Lorenzo, con la fantasía Autóctona, de Cristo Beltrán. Su patrocinador es Centro Hípico del Sur.

Cerrará el turno de candidatas de la Tercera Edad la representante de Cabo Blanco, María Jesús Martín Hernández, con una fantasía de la diseñadora Nieves Ramos y titulada La Dama. Cuenta con el patrocinio de Restaurante Unique.

Seis pequeñas corsarias

La Gala de elección de la Reina Infantil tendrá lugar el próximo miércoles (7 de marzo), a partir de las 19:00 horas, en el escenario principal del Carnaval. Desfilarán seis niñas, de entre 5 y 10 años, en un evento dirigido por Amabelys Cartagena.

En primer lugar, conforme al sorteo de anoche, subirá al escenario Ainara Flores Brito, con la fantasía Voy a concederte mi don, de By Jonathan y con el patrocinio de Siglo 21, Gemelos Tattoo, Saisha Moda y Eventos, El Caramelito y Peluquería Arsal.

A continuación, desfilará Leonor Jimeno Herrera, con la fantasía Mágica, una fantasía real, de Víctor Mesa. Su patrocinador es Hovima Hotels (La Pinta Family, Costa Adeje, Atlantis, Jardín Caleta, Santa María, Panorama y Altamira).

Naomi Reyes Hernández subirá al escenario con la fantasía de Daniel Pages titulada 365 días de aventuras. Cuenta con el patrocinio de Fergres SL, Nuevo Stylo Sur SL, Cafetería Mariela´s, Peluquería Guacy, Carmen Piñero Micropigmentación, S.O.S Peluqueros.

Azahara Grande Hernández lucirá la fantasía Victoria, de las diseñadoras Nieves Ramos y Simona Fernández. Sus patrocinadores son Jade, Autolavado Car Wash, Harry´s Supermarket, Distribuidora Gonzamar, Surco Cocinas del Sur, Minimarket La Camella, Popo Import y Julio Navarro Peluquero.

Aurora Páez Álvarez desfilará con la fantasía Surcando los mares con la luz de la diosa Aurora, del diseñador Dani Mena. Sus patrocinadores son Cafetería Loft Coffee and Food Parque Santiago 6, Excursiones Jesus, Janet´s Nails Lounge y Restaurante Varadero Viejo.

En sexto lugar, subirá al escenario Araya Padrón Ferrera con la fantasía Señores, faltaba yo, no dejen de soñar, de Silvia Ferrera. Sus patrocinadores son Los Playeritos, Ritmo Sureño, A.M. Bordados y Keddy´s Entertainment.

Gala de la Reina adulta

La Gran Gala de elección de la Reina del Carnaval 2018 tendrá lugar el jueves (8 de marzo), a partir de las 21:00 horas, en el recinto del Carnaval. Estará dirigida por Alicia Martín González y Yanira Navarro y contará con la actuación de Tony Tun Tun, aunque las protagonistas de la noche serán las seis candidatas, que desfilarán en este orden según el sorteo celebrado anoche.

Natalia Camila Arenas Guariglia lucirá la fantasía Kanda, del diseñador Jorge González Santana. Su patrocinador es Centro Comercial Galeón Outlet.

Victoria Trujillo Brito, desfilará en segundo lugar con el diseño de Alfonso Baute titulado El oráculo de Babilonia. Su patrocinador es Hamacas Las Vistas.

A continuación, Jade Lorraine Rosemary Newman lucirá la fantasía Te entrego mi alma, del diseñador David Hernández, y con el patrocinio de Karting Club Tenerife.

En cuarto lugar, Inma Afonso Darias desfilará con Aire, del diseñador Daniel Pages, y cuenta con el patrocinio de Spring Hoteles.

Le seguirá Zaida Marrero Rodríguez, con la fantasía La selva negra, de Leo Martínez, y el patrocinio de Centro Comercial Chinatown

En último lugar, subirá al escenario Alba Hernández Herrera, con Atrapada, un diseño de Dámaso Ramos. Está patrocinada por Hotel Marylanza y Spa Spacio10.

Comparsas y carnaval en la calle

El Carnaval continuará hoy (viernes, 2 de marzo) con la inauguración de la exposición coral sobre el Carnaval de las fotógrafas Laly González y Mercedes Menéndez, que tendrá lugar a las 19:00 horas en el hall del Centro Cultural de Los Cristianos. Esta noche, a partir de las 21:00 horas, se celebrará el primer Concurso de Comparsas del Carnaval de Los Cristianos.

Mañana, sábado, el Carnaval se echa a la calle con la Wig Party - Fiesta del Pelucón con Europa FM, el primero de los dos carnavales de día de este año y que acogerá el concurso del mejor pelucón del Carnaval, con premios y mucha diversión. Comenzará a las 12:00 horas y contará con artistas como Soraya, Henry Méndez, Tutto Durán o los DJ Pepino y Crawford, entre otros muchos, con El Torito de presentador.

A las 19:00 horas, en el escenario ubicado en el exterior del Centro Cultural comenzará la Zona DJ Arona Joven. Y a las 19:30 comenzará la tradicional Cabalgata Anunciadora en Playa de Las Américas, que partirá de la zona del Centro Comercial Gala, en la avenida Rafael Puig Lluvina, y finalizará en el Centro Comercial Oasis, en la avenida Las Américas.

Y la noche finalizará, a partir de las 22:00 horas, con un gran baile en homenaje a la Billo´s Caracas Boys, con el cantante de esta formación venezolana Ely Méndez, acompañado del Morocho y la Gran Orquesta.