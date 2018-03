La Gala de elección de la Reina Infantil, dirigida por Amabelys Cartagena y patrocinada por Tiendas Koala, volvió a ser uno de los eventos centrales del Carnaval, con un patio de butacas del recinto del bulevar Chajofe repleto de familias y visitantes, que no pararon de bailar y aplaudir en la fiesta más internacional de Arona.La Reina Infantil de 2017, Ainhoa Vicente Navarro, entregó la corona a la nueva reina, Leonor Jimeno Herrera, cuyo diseñador, Víctor Mesa, repite premio este año con Mágica, una fantasía real. Los patrocinadores de la candidata son Hovima Hotels (La Pinta Family, Costa Adeje, Atlantis, Jardín Caleta, Santa María, Panorama y Altamira).Además, fue elegida primera dama Naomi Reyes Hernández, con la fantasía de Daniel Pages titulada 365 días de aventuras. Cuenta con el patrocinio de Fergres SL, Nuevo Stylo Sur SL, Cafetería Mariela´s, Peluquería Guacy, Carmen Piñero Micropigmentación, S.O.S Peluqueros.Y, como segunda dama de honor, Ainara Flores Brito, con Voy a concederte mi don, de By Jonathan y con el patrocinio de Siglo 21, Gemelos Tattoo, Saisha Moda y Eventos, El Caramelito y Peluquería Arsal.Las otras candidatas, de un total de 6 aspirantes, fueron Azahara Grande Hernández, de 5 años, con la fantasía Victoria, de las diseñadoras Nieves Ramos y Simona Fernández. Sus patrocinadores son Jade, Autolavado Car Wash, Harry´s Supermarket, Distribuidora Gonzamar, Surco Cocinas del Sur, Minimarket La Camella, Popo Import y Julio Navarro Peluquero.Además, Aurora Páez Álvarez, de 7 años, lució la fantasía Surcando los mares con la luz de la diosa Aurora, del diseñador Dani Mena. Sus patrocinadores son Cafetería Loft Coffee and Food Parque Santiago 6, Excursiones Jesús, Janet´s Nails Lounge y Restaurante Varadero Viejo.Y Araya Padrón Ferrera vistió Señores, faltaba yo, no dejen de soñar, de la diseñadora Silvia Ferrera. Sus patrocinadores son Los Playeritos, Ritmo Sureño, A.M. Bordados y Keddy´s Entertainment.La llegada de las candidatas estuvo precedida por una obertura que, con las coreografías del Ballet Beanky, representó una particular búsqueda del tesoro, en la que el Capitán Garfio y Peter Pan hicieron las paces para disfrutar de la aventura y de un recorrido por las islas mágicas. Estuvieron acompañados del pirata Jack y de Wendy, interpretado por la presentadora Olga González, que tuvo de compañero al micrófono al periodista Cristian Luis.El público pudo disfrutar del baile y la música de Ballet Beanky, la Escuela de Gimnasia Rítmica de Arona, Danza Echeyde, la Academia de Baile Dile que Sí, los Grupos Coreográficos infantiles del Patronato de Cultura, el grupo de Danza del Colegio de Playa de Las Américas, la murga Los Retorciditos y de las comparsas infantiles del municipio, Los Playeritos y Ay Carambita.El jurado lo tuvo muy difícil para tomar una decisión ante el elevado nivel de las fantasías presentadas este año a concurso. Estuvo integrado por Carmen Laura Lourido, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018; Richard Castro, presentador de Canal 10 Televisión; Aday Lazo, organizador de eventos; Fernanda Betancourt Morales, veterinaria representante de las tiendas Koala, y, como secretario, Yoel Domínguez Morales.

Reina adulta

Este jueves (9 de marzo), a partir de las 21:00 horas, tendrá lugar la elección de la Reina del Carnaval Internacional de Los Cristianos, que contará con la actuación principal de Tonny Tun Tun. Y el viernes, a la misma hora, vuelve la elección de la Drag Queen, con una noche que terminará en verbena, con la orquesta Deliciosa, y zona DJ en el escenario ubicado junto al Centro Cultural.

La fiesta continúa el sábado con el multitudinario Carnaval de Día, el concurso de disfraces y la Ruta playera carnavalera. Ya el domingo, tras el tradicional concurso de disfraces de mascotas y la exhibición de coches clásicos y antiguos, el Coso recorrerá la avenida Juan Carlos I. El Carnaval se despedirá el lunes, con el tradicional Entierro de la Sardina en la playa.

Todo el programa se puede consultar en www.carnavalarona.com y en el www.arona.org.