Santa Cruz oferta este año un Carnaval virtual condicionado por la crisis sanitaria

Santa Cruz de Tenerife/ Entre el 17 de febrero y el 7 de marzo se desarrollará una programación inédita que recordará al mundo, que Santa Cruz, sigue siendo el Corazón del Carnaval. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, mantiene encendida la llama del Carnaval con una programación inédita compuesta por 25 actividades audiovisuales y eventos multimedia que tendrán comienzo a partir del miércoles 17 de febrero.



La presentación de las actividades virtuales que se realizó en la Casa del Carnaval estuvo presidida por el alcalde de la ciudad, Jose Manuel Bermúdez, quien estuvo acompañado por el séptimo teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Alfonso Cabello; el director artístico del Carnaval, Enrique Camacho; y por los periodistas Laura Afonso y Alexis Hernández.

El alcalde aprovechó la presentación para recordar "el pasado mes de octubre tuve que dar una de esas noticias, que como alcalde de esta ciudad, nunca se te pasa por la cabeza que puedas tener que dar. No estábamos suspendiendo una fiesta, estábamos suspendiendo temporalmente la idiosincrasia de toda una ciudad y el sentir de miles de personas que viven por y para esta tradición que va más allá del carácter festivo que, quizás, es el más conocido".

"Toca ser responsables y lo seremos. Mostraremos nuestro orgullo a través de las redes sociales y de los medios audiovisuales porque el espíritu carnavalero este año, más que nunca, nos hará más fuertes", añadió Bermúdez.

El Consistorio capitalino ha programado una serie de contenidos audiovisuales que se emitirán en Radiotelevisión Canaria e Internet a través de la web https://carnavaldetenerife.com y sus redes sociales corporativas. Esta programación realizada en gran medida, sobre el escenario del Recinto Ferial de Tenerife, tendrá una alta interacción con la audiencia, en especial a través de los diferentes concursos y votaciones propuestos.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, quiso agradecer "la predisposición de todos los grupos y diseñadores por el trabajo que han hecho codo con codo con el equipo artístico, porque sus ganas son las que han hecho posible que la programación que se ha ideado tenga sentido".

"La celebración del Carnaval es una responsabilidad de este Ayuntamiento y, por tanto, quedarnos de brazos cruzados no era una opción. Genera en la ciudad 35 millones de euros, según los últimos estudios que se realizaron para analizar su impacto, lo que lo convierte en uno de los motores económicos de la ciudad", adelantó el edil.

El conjunto de actividades de esta edición está compuesto por 7 concursos de fotografía, uno profesional y 6 amateur; una exposición en la Casa del Carnaval; un programa de entrevistas; y cinco producciones audiovisuales que se emitirán en la Televisión Canaria; además de diferentes emisiones en directo a través de las redes sociales del OAFAR. Todo esto se complementa con una serie de sorpresas multimedia que se irán desvelando durante el periodo carnavalero.

Enrique Camacho, director artístico del Carnaval en las ediciones realizadas entre 2015 y 2019, será el encargado de transformar los habituales concursos y las galas a cinco producciones en formato televisivo que conjugarán el espectáculo tradicional con la normativa sanitaria vigente. Pese a la naturaleza de esta edición, se mantendrá la complicidad y la participación del público, a través de diferentes votaciones y modalidades de participación.

El espectáculo, Santa Cruz, Corazón del Carnaval, tendrá lugar el domingo 7 de marzo y será el equivalente a la Gala de Elección de la Reina, bajo un formato adaptado a la televisión, presentado por Alexis Hernández y Laura Afonso. El desfile de aspirantes a convertirse en Guardianas del Cetro, estará formado por 20 reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife adultas, infantiles y mayores que ya lucieron el entorchado en alguna de las galas de la última década. Las tres candidatas que cuenten con el respaldo mayoritario de la votación popular, custodiarán el cetro hasta la edición de 2022, cuando sea entregado a las nuevas reinas, simbolizando el regreso a la normalidad.

La Canción del Siglo y La Noche de las Comparsas se emitirán en la Televisión Canaria el 5 y 6 de marzo respectivamente; en los que, bajo un formato de interacción con diversos componentes de las diferentes agrupaciones, se presentará el tema o actuación con la que aspiran a cosechar el mayor número de votos. En el caso de las murgas adultas, los 10 grupos participantes en el programa serán los que el público haya elegido a través de un sistema de votación en la web corporativa del OAFAR. Los temas murgueros y las creaciones de las comparsas no son inéditas y ya han formado parte de alguno de los concursos de los últimos 20 años.

Las Rondallas y Agrupaciones Musicales y los grupos infantiles del Carnaval chicharrero estarán presentes en las producciones Las Voces del Carnaval y La Cantera, respectivamente, en donde se repasarán los mejores momentos de las últimas décadas y se abordará el legado intergeneracional de la fiesta chicharrera.

La programación cuenta con múltiples acciones en las redes sociales que buscan la interacción y complicidad del público como los seis concursos populares de fotografía: Viudas del Carnaval: estamos contentas porque te tendremos con nosotras un año más; El Carnaval de tu vida o cómo disfrutábamos el Carnaval antes del 2000; Este año los peques se disfrazan en casa; Así salí, así llegué: la fotografía nunca miente; No me ladres mascarita: disfraza a tu mascota y Disfraza tu balcón y vacila mogollón.

Bajo estos epígrafes se abordan diferentes concepciones o interpretaciones de la fiesta que aglutinan a todas las edades. Así, las temáticas abarcan desde la nostalgia a través de las imágenes de los Carnavales del siglo pasado, a las instantáneas más divertidas del Entierro de la Sardina, la comparativa visual del disfraz al salir y al regresar, o la ilusión por disfrazarse de los más pequeños de la casa. Además, se invita a contagiar el ambiente festivo en los diferentes barrios del municipio a través de la customización de los balcones y ventanas; o la novedosa propuesta de disfrazar a las mascotas.

La Casa del Carnaval acogerá a partir del 18 de febrero la exposición Carnavales Tradicionales de Canarias, una visión del antiguo carnaval y sus expresiones rituales dirigida por Benito Cabrera. En esta recopilación se evocará Los Toros de Tao y Tiagua, Los Diabletes de Teguise, Los Buches, Los Carneros de Tigaday, Los Empolvados, Arretrancos y Achipencos o las inolvidables mascaritas.

La memoria de las carnestolendas santacruceras será rescatada a través de Diálogos del Carnaval, en donde una serie de reconocidos personajes vinculados con la organización, la dirección o la realización de las fiestas, mantendrán una amena interacción salpicada de recuerdos y anécdotas. Esta producción será emitida en cuatro entregas a través de las redes sociales corporativas los días 20, 21, 27 y 28 de febrero.

El recordatorio diario de que el buen humor del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sigue latiendo, será El Despertar, una emisión diaria en redes sociales desde el 22 de febrero con un tema inédito interpretada por los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

Programación

1 de febrero

Se abre el plazo de participación en los concursos de fotografía profesional y popular:

- Concurso Profesional de Fotografía "Santa Cruz en Carnaval".

- Concursos Populares:

 Viudas del Carnaval: estamos contentas porque te tendremos con nosotras un año más

 El Carnaval de tu vida o cómo disfrutábamos el Carnaval antes del 2000

 Este año los peques se disfrazan en casa

 Así salí, así llegué: la fotografía nunca miente

 No me ladres mascarita: disfraza a tu mascota

 Disfraza tu balcón y vacila mogollón

17 de febrero

RRSS | El Resurgir de la Sardina: pistoletazo de salida del Carnaval 2021

RRSS | Publicación de los ganadores del Concurso popular Viudas del Carnaval: estamos contentas porque te tendremos con nosotras un año más.

18 de febrero

Casa del Carnaval | Inauguración de la Exposición "Carnavales Tradicionales de Canarias".

19 de febrero

WEB/RRSS | De Reinas a Guardianas: Presentación de las aspirantes a convertirse en guardianas de nuestro Carnaval.

20 de febrero

RRSS | Publicación de los ganadores del Concurso El Carnaval de tu vida o cómo disfrutábamos el Carnaval antes del 2000

RRSS | Emisión del programa de entrevistas Diálogos del Carnaval I

21 de febrero

RRSS | Publicación de los ganadores del Concurso Este año los peques se disfrazan en casa.

RRSS | Momentos para el recuerdo: Murgas infantiles.

RRSS | Emisión del programa de entrevistas Diálogos del Carnaval II

22 de febrero

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

WEB | Murgas Adultas: votación online para elegir las 10 finalistas que participarán en La Canción del Siglo.

RRSS | Emisión de los pasacalles de Murgas Adultas según el orden de participación en la primera fase del concurso 2020.

23 de febrero

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

WEB | Murgas Adultas: votación online para elegir las 10 finalistas que participarán en La Canción del Siglo.

RRSS | Emisión de pasacalles de Murgas Adultas según el orden de participación de la segunda fase en el concurso 2020.

24 de febrero

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

WEB | Murgas Adultas: votación online para elegir las 10 finalistas que participarán en La Canción del Siglo.

RRSS | Emisión de pasacalles de Murgas Adultas según el orden de participación en la tercera fase del concurso 2020.

25 de febrero

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

WEB | Murgas Adultas: votación online para elegir las 10 finalistas que participarán en La Canción del Siglo.

RRSS| Cuenta atrás: Finalización de las votaciones online.

26 de febrero

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

EMISION EN DIRECTO RRSS| Lectura del Acta con las 10 Murgas finalistas que participarán en La Canción del Siglo.

27 de febrero

RRSS | Publicación de los ganadores de los concursos "Así salí, así llegué" y "No me ladres mascarita".

RRSS | Emisión del programa de entrevistas Diálogos del Carnaval III.

28 de febrero

RRSS | Publicación de los ganadores del Concurso "Disfraza tu balcón".

RRSS | Emisión del programa de entrevistas Diálogos del Carnaval IV.

1 de marzo

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

2 de marzo

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

3 de marzo

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

TVC | La Cantera un espectáculo que homenajea los grupos infantiles del Carnaval.

4 de marzo

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

TVC | Las Voces del Carnaval un repaso a la trayectoria de las Rondallas y Agrupaciones Musicales.

5 de marzo

RRSS | El Despertar: emisión de una producción inédita de los grupos participantes en el concurso La Canción de la Risa.

TVC | La Canción del Siglo un espectáculo desde el escenario del Recinto Ferial salpicado de anécdotas y entrevistas, las votaciones en directo darán a conocer el mejor tema murguero de las últimas décadas.

6 de marzo

TVC | La noche de las Comparsas programa desde el escenario del Recinto Ferial con votaciones en directo donde el público escoge a la mejor agrupación.

7 de marzo

TVC | Santa Cruz Corazón del Carnaval elección a través de un sistema de votación en directo, de las Guardianas del Cetro, una corte compuesta por tres ex reinas del Carnaval.