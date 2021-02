Fiestas Santa Cruz da a conocer a los ganadores del concurso fotográfico Viudas del Carnaval

Santa Cruz de Tenerife/ El primer premio recayó en José Domingo Rodríguez Tejeda, en un concurso fotográfico en el que se presentaron 31 instantáneas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, ha dado a conocer a los ganadores del certamen fotográfico Viudas del Carnaval, uno de los siete concursos abiertos desde el pasado 1 de febrero con inspiración carnavalera.



Bajo el epígrafe "Viudas del Carnaval: estamos contentas porque te tendremos con nosotras un año más", se presentaron un total de 31 fotografías. El primer premio recayó en José Domingo Rodríguez Tejeda; en segundo lugar quedó, Fran Dorta; y el tercer premiado fue José Luis Méndez Fernández.

El jurado estuvo compuesto por Álvaro Armas Dorta, fotógrafo profesional del Carnaval; María del Carmen Rodríguez Ortega, diseñadora de arte y vestuario teatral; y el autor del Cartel del Carnaval 2021, Sandro Morales Burcio.

El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello felicitó a las personas que se alzaron con los premios y recuerda que "estos concursos son la mejor forma de mostrar al mundo que la creatividad de nuestra fiesta permanece más viva que nunca. Si hay algo que tenemos claro, es que el Carnaval es un motor, no sólo desde el punto de vista económico, sino para los corazones de todos los que participan en la fiesta".

Las temáticas propuestas por el consistorio capitalino que todavía siguen activas son "El Carnaval de tu vida o cómo disfrutábamos el Carnaval antes del 2000", "Este año los peques se disfrazan en casa", "Así salí, así llegué: la fotografía nunca miente", "No me ladres mascarita: disfraza a tu mascota" y "Disfraza tu balcón y vacila mogollón".

Las bases de participación en cualquiera de estos concursos pueden consultarse en la página web https://carnavaldetenerife.com/participa en donde también está habilitado el formulario para enviar las diferentes propuestas.