'Santa Cruz, el Corazón del Carnaval' destaca en la agenda cultural de este fin de semana

Santa Cruz de Tenerife/ Teatro, cine, música y el Carnaval virtual son los grandes protagonistas de la agenda para los próximos días en la capital. 'Santa Cruz, el Corazón del Carnaval' cerrará, este domingo 7 de marzo a las 21:30 horas, la programación del Carnaval virtual. Un espectáculo que se retransmitirá en Televisión Canaria y Televisión Española; una gala a través del cual se elegirán a las tres Guardianas del Cetro, un grupo de custodias que estará formado por antiguas reinas del carnaval, en las modalidades de adulta, infantil y de los mayores.



Este espectáculo de aproximadamente dos horas y media de duración estará salpicado por buen humor y muchas sorpresas que pondrán en valor a todas las agrupaciones y personas que hacen posible las carnestolendas; además de apelar a la nostalgia y al sentimiento de esperanza por volver a recuperar la esencia del carnaval en las calles de la capital.

Una de las sorpresas más esperadas será la presencia del cantante internacional Carlos Rivera, que se suma a los más de 30 artistas canarios y a los numerosos miembros de murgas, comparsas, rondallas y agrupaciones musicales que participan en los diferentes números musicales.

Pero desde hoy encaramos ya los actos programados para el Carnaval virtual. Así el canal regional emitirá a las 22:00 horas el segundo documental que lleva por título "Las voces del Carnaval: Rondallas y Agrupaciones Musicales". Sus 30 minutos de duración narran las principales características de las agrupaciones que hacen posible este género exclusivo de la fiesta chicharrera, cuna de importantes carreras artísticas.

Mañana será el turno para La Canción del Siglo, un espectáculo realizado desde el plató del Recinto Ferial en el que se será elegido por votación popular el mejor tema murguero de las últimas décadas. Las murgas que optan al mismo son: Bambones 2003 Escuelita Murguera; Burlonas 2017 Letra De Números; La Traviata 2015 El Quiosquero; Los Diablos Locos 2014 The Fasnia Ande Está; Los Trapaseros 2012 Nacío Pa Matar En Misión De Paz; Mamelucos 2018 Cancion De Ida Y Vuelta; Tras con Tras 2018 Canción Tuiteada; Triqui Traques 2006 La Posesa; Triquikonas 2013 Las Quinquiañeras y Zeta Zetas 2019 Un Croma Hecho Realidad.

Un día más tarde, el sábado 6, se emitirá el espectáculo "La noche de las Comparsas", que dará a conocer la coreografía más brillante de las últimas décadas, a través de un sistema de votación en directo en el que el público podrá elegir entre: Bahía Bahitiare 2018 En Busca del Tesoro; Danzarines Canarios 2017 Oro Negro, Mix Latino y Brasileño; Los Cariocas 2020 Popurrí Variado Cariocas; Los Rumberos 2008 La Magia; Río Orinoco 2017 Leyenda; Tabajaras 2020 Un Giardino Di Colori; Tropicana 2018 Quimbara y Valleiros 2012 Mirando a África. Los Joroperos también estarán presentes en esta gala, aunque participarán con una actuación fuera de concurso.

Pero no todo es carnaval y la agenda de eventos sigue creciendo, llenando Santa Cruz de una, cada vez más ingente, oferta de ocio y cultura. Continuando con su ciclo "Negro sobre Blanco", Filmoteca Canaria arranca el motor del proyector para llenar la pantalla con "El cartero siempre llama 2 veces", de T. Garnett. Será hoy jueves a partir de las 19:00 horas. Ya a las 19:30, el Ciclo de Cámara del Auditorio nos ofrece el concierto "Tapiz de Incertidumbre", con Kathleen Balfe, solista del Ensamble NeoArs Sonora.

Por su parte, en L´Incanto Espacio Cultural y durante todos los jueves de marzo a partir de las 20:00 horas se podrá disfrutar de "Improvisate una risas". La Taramela representa la posibilidad de abrir y cerrar historias, dejar que la imaginación dé vueltas; la vorágine de la creación, las artes escénicas y la improvisación, ese diálogo constante y loco entre artista y espectador. Improvisación en estado puro.

Ya el viernes, en el mismo espacio, "Mujeres Infieles" sigue triunfante en cartel". Una sátira sobre las relaciones y mujeres que se niegan a conformarse con la pareja que el destino les ha presentado. También este día a las 20:00 horas y en Regia Comedy, Guacimara Gil nos contará "Vida y sexo de una cuarentona"; un monólogo de humor irreverente y canalla donde los haya.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde el viernes día 5 hasta el domingo día 7, a las 19:00 horas, "El inconveniente", de Bernabé Rico. Juana Acosta, Kiti Mánver, Carlos Areces, José Sacristán, Daniel Grao y Eduardo Rejón encabezan el reparto de este filme que tiene tres nominaciones a los Premios Goya (mejor Director Novel, mejor Actriz Protagonista y mejor Actriz de Reparto).

Ya de lleno en el fin de semana, Juan Carlos Tacoronte presentará en Regia Comedy "Un mundo raro, un mundo chiquito". Un cuentacuentos para la noche del sábado (20:00). Mientras, en Equipo Para, Carmela Visone Trío, dará un concierto con una marca mezcla de estilos que van desde el soul hasta el funk. (20:30).

El 2020 fue un año complicado para muchos locales de ocio nocturno en Santa Cruz. Muchos se vieron obligados al cierre por la situación sanitaria. El LoneStar de la avenida Francisco La Roche regresa con su oferta de ocio adaptada a las nuevas normas. "Varick Selektor" nos propondrá su selección de temas para escuchar con distancia social. El sábado a las 18:30 horas encenderán su mesa de mezclas para amenizar la tarde noche.

El Teatro Victoria inicia este mes de marzo con la obra de danza contemporánea "Perro". Una de las piezas más relevantes del Premio Nacional de Danza Daniel Abreu. Esta obra fue creada en 2006 y se ha convertido en el trabajo más presentado de la compañía.

Paula Quintana, coreógrafa y bailarina regresa a escena en Espacio La Granja con "Calentar la carne-Art for change". Pieza que es fruto del trabajo de investigación y creación que ha llevado a cabo la artista con los alumnos de los centros educativos IES de Arico, IES Granadilla e IES Punta Larga. Dos serán los pases de esta obra, a las 16:30 y 19:30 horas del domingo.