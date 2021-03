Tras dos horas y media del espectáculo televisivo Santa Cruz Corazón del Carnaval, las voces de Laura Afonso y Alexis Hernández proclamaron como guardianas, a las antiguas reinas del carnaval chicharrero que obtuvieron el mayor respaldo popular.El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, y las tres reinas actuales, Sara Cruz Teja, Consuelo Pérez Arbelo y Violeta García, subieron al plató de televisión instalado en el Recinto Ferial de Tenerife, para felicitar a la corte de guardianas y dejar a buen recaudo el cetro real.El espectáculo Santa Cruz Corazón del Carnaval supone la clausura del Carnaval virtual 2021, una edición marcada por la adaptación de la programación habitual a formatos que garantizaran el espectáculo con las medidas de seguridad sanitaria vigentes.La gala, que concluyó con un sentido homenaje a la Reina Honorífica del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife desde el año 2004, Celia Cruz, estuvo salpicada por muchas sorpresas y actuaciones musicales entre las que destaca la presencia del cantante mexicano Carlos Rivera, que junto a más de 30 artistas canarios y a los diferentes colectivos de las carnestolendas chicharreras, aportaron una banda sonora cargada de nostalgia y esperanza por partes iguales.Las 20 reinas lucieron fantasías adaptadas a la actual edición, entre las cuales destacan la falta de ruedas en las fantasías o la ausencia de personal de apoyo durante el desfile; además las dimensiones de los trajes que estuvieron limitados a un máximo de 3,5 metros, en el caso de las adultas; 2,5 metros en las fantasías de las infantiles y 3 metros en las mayores.

REINAS ADULTAS

1. Silvia González Rodríguez, Reina del Carnaval 2001

Diseñador en 2021: Yeray Díaz, Fantasía 2021: Memorias del Carnaval

Representa: Noir Blanc e ID Ortodoncia

2. Neólida Hernández Martín, Reina del Carnaval 2006

Diseñador: Juan Carlos Armas. Fantasía 2021: This is my life

Representa: El Gusto por el Vino y Atlántico Autocentros

3. Elizabeth García García, Reina del Carnaval 2007

Diseñador en 2021: Alfonso Baute. Fantasía 2021: Cataleya

Representa: BIOMCA Química y Multicentro Comercial El Trompo

4. Ana María Tavarez Mata, Reina del Carnaval 2009

Diseñador en 2021: Jonathan Suárez. Fantasía 2021: ¿Saben quién llegó...? Yo

Representa: Gabinete de Estética África y Vicky

5. Alicia San Juan McNulty, del Carnaval 2010

Diseñador en 2021: Cavi Lladó. Fantasía 2021: Un sueño invernal

Representa: Ferretería Prefabricados Araya

6. Naomi María Cabrera Pulido, Reina del Carnaval 2011

Diseñador en 2021: Alexis Santana. Fantasía 2021: Volver a Vivir

Representa: URBASER

7. Soraya Rodríguez Castro, Reina del Carnaval 2013

Diseñador en 2021: Santi Castro. Fantasía 2021: Que la vida la sientas vivir

Representa: Centro Comercial Añaza Carrefour

8. Amanda Perdomo Sanjuán, Reina del Carnaval 2014

Diseñador: Daniel Pages. Fantasía 2021: La Reina del Amazonas

Representa: Mc Donald's y El Día

9. Adtemexi Cruz Hernández, Reina del Carnaval 2015

Diseñador: Jorge González Santana. Fantasía 2021: Regresar

Representa: Fuentealta

10. Cecilia Navarro Arteaga, Reina del Carnaval 2016

Diseñador en 2021: Borja Abreu. Fantasía 2021: Recuerdos

Representa: Clínica Dorsia Santa Cruz

11. Carmen Laura Lourido Pérez, Reina del Carnaval 2018

Diseñador en 2021: Tin Quintero. Fantasía 2021: Resiliencia

Representa: Ferretería Castro Delgado y Ferretería Las Pirámides

12. Priscila Medina Quintero, Reina del Carnaval 2019

Diseñador: Sedomir Rodríguez de la Sierra. Fantasía 2021: Tú y yo, Carnaval

Representa: Centro Comercial Alcampo La Laguna

REINAS INFANTILES

1. Amaia Hernández Perdomo, Reina Infantil 2017

Diseñador 2021: Eduardo Martín. Fantasía 2021: Enmascarada

Representa: Cash and Carry Julián Hernández

2. Ayelén Pierchurowicz Lutzardo, Reina Infantil 2018

Fantasía 2021: Mademoiselle, Voici le Carnaval! Diseñador en 2021: Ruymán Pérez

3. Ylenia Rodríguez Domínguez, Reina Infantil 2019

Diseñador en 2021: Ángel Ramos. Fantasía 2021: Historias reales

Representa: Boutique Infantil Erilau

REINAS DE LOS MAYORES

1. Concepción Hernandez Expósito, que sustituye a Águeda Méndez Montesdeoca, Reina de los Mayores 2014

Diseñador en 2021: Williams Luis Alonso. Fantasía 2021: Baile de máscaras en el Folies Bergère

Representa: WLA Floristería

2. Rosenda Campos Díaz, Reina de los Mayores 2015

Diseñador en 2021: David Hernández Páez. Fantasía 2021: Yo soy chicharrera

Representa: Radio 6, Teresa J. Centro de Belleza, Carpintería Metálica Labragón y El Gran Chaparral, Restaurante y Eventos.

3. María Cañadas González, Reina de los Mayores 2016

Diseñador en 2021: Antonio Santos Arteaga. Fantasía 2021: La Guardiana de la Vida

Representa: El Corte Mágico y Canarias Autosostenible

4. Marta Morales Paz, Reina de los Mayores 2018

Diseñador: Cristian Santana. Fantasía 2021: Ansina, con el orgullo de mis parceros, desde Colombia, la batalla de las flores a Tenerife traigo yo

Representa: Chinatown Shopping Center SL

5. Antonia Garrido Francés, Reina de los Mayores 2019

Diseñador en 2021: Asociación del Carnaval NIRA. Fantasía 2021: Aroma a Venecia

Representa: Ayuntamiento Los Realejos