Los concejales de Fiestas solicitan más apoyo del Gobierno y cabildos en la defensa del Carnaval

Puerto de la Cruz/ Los concejales de Fiestas de los municipios de Puerto de la Cruz, Alberto Castilla; Las Palmas de Gran Canaria, Inma Medina; y Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, debatieron sobre las perspectivas de las diferentes fiestas de Carnaval y de los suyos en particular para el año que viene bajo el epígrafe Vuelta a la normalidad.

Los presentes coincidieron en el diagnóstico: la necesidad de que el crecimiento de las diferentes celebraciones de Carnaval vaya de la mano de la colaboración común y apoyada por los diferentes cabildos y del Gobierno de Canarias, a quienes demandaron mayor atención. "Ni el Gobierno de Canarias ni los cabildos tienen implicación con el Carnaval, aseguró Cabello, y yo estoy totalmente convencido de que se le puede sacar mayor rendimiento económico y desestacionalizar los ingresos".

Castilla, por su parte, apoyó la idea ya que, aseguró "cada municipio tiene su identidad en el Carnaval y ese debe ser el camino. La base es ejecutiva y de promoción pura y dura de esas señas de identidad tan importantes".

Medina recordó que lo que "A lo mejor necesitamos es que caminemos y nos demos la mano todos, pero para eso necesitamos el apoyo de otras instituciones, incluido el Parlamento, sin quitarnos la identidad propia, seguir creciendo en conjunto"

También estuvieron de acuerdo en que la vuelta a la normalidad dará un respiro a quienes llevan desde la pandemia pasando un mal momento. Alfonso Cabello aseguró que espera que el periodo post pandemia nos haya traído una valoración del sector "no denostar la palabra fiesta, porque el sector de la fiesta, el Carnaval en particular, es el sector cultural y habrá mucha gente que no se haya dado cuenta de lo que significa, emocional, social y económicamente, hasta que lo hemos perdido. Ahora, hay que intentar mantener ese impulso económico". Por su parte, Inma Medina, recordó que es ahora cuando "las administraciones públicas tienen que demostrar y asumir esa responsabilidad, que cualquier céntimo de euro que se invierta en los grupos va a servir para devolver la tranquilidad a esas personas, sabiendo que hay que volver con normalidad con responsabilidad, y si algo hemos comprobado en este tiempo es que los ciudadanos son muy responsables".

A este respecto, Castilla reclamó una reflexión profunda sobre lo que se ha perdido en el tiempo de inactividad, "que se vuelva a apostar por estar ahí apoyando a toda la gente que hace el Carnaval de forma desinteresada y volver a ponernos a su servicio".

Cabello quiso recordar que el Carnaval democratiza los ingresos. "Es un ámbito en el que intervienen desde las ferreterías a las mercerías pasando por los supermercados, los ingresos se reparten mucho en toda la ciudad".

Lentitud administrativa

También lamentaron la lentitud de todos los procedimientos y que la Ley de Contratos del Sector Público haya "venido a complicarnos la vida", aseguró Medina. "Estando de acuerdo en que un buen Carnaval te puede mantener en la alcaldía y uno malo te puede hacer perder las elecciones, nada de lo que se hace en estos ámbitos puede hacerse pensando en las elecciones, porque los eventos se organizan con al menos diez meses de antelación porque tiene que pasar por los trámites de licitación, contratación, fiscalización, asesoría jurídica, publicación, resolver...Siempre es demasiado tiempo".

Cabello añadió que el Carnaval 2023 de Santa Cruz de Tenerife se lleva trabajando desde antes de que terminara el anterior "los ayuntamientos que estamos en este foro probablemente seamos las tres mayores productoras de eventos de Canarias. Nadie organiza tantas cosas ni mueve tanta gente como nosotros. Eso requiere un nivel de trabajo y profesionalización extremo. Pero en el caso del OAFAR resulta que el 90% del presupuesto se ejecuta en mes y medio. Los expedientes salen porque los juristas, los abogados y los técnicos tienen un enorme nivel de implicación"

Turismo y Carnaval

En la segunda mesa se volvió a sentar la concejal grancanaria y la acompañaron Salvador García, ex alcalde del Puerto de la Cruz; Carolina Rodríguez, concejal de Turismo de la ciudad; y Germán Soria, propietario y gerente de la cadena Nest Hostel.

La responsable del área del Puerto de la Cruz reconoció que Inma, "no se puede desligar el turismo de nuestra propia personalidad, porque la convivencia con ese turismo hace que seamos diferentes, que tengamos en el adn la libertad, la tolerancia y la inclusividad".

Por su parte, Salvador García Llanos hizo un repaso por la relación histórica del Puerto con el turismo, que siempre estuvo muy ligado al Carnaval, recordando las promociones en la región de Renania Westfalia ya en los años 50 y aseguró que la iniciativa ha servido como ejemplo a muchas otras ciudades de Canarias que luego han realizado sus hermanamientos.

Se discutió sobre la necesidad de "empaquetar" todas esas iniciativas y que formen parte de una estrategia global y se constató el hecho de que ya los turistas no programan con tanta antelación, sino que se compran los paquetes por impulso inmediato.

El responsable de Nest Hostels recordó la importancia de los nómadas digitales y agradeció la celebración del Carnaval de Verano de Tenerife que ayuda mucho a los empresarios a cubrir una temporada que en otro momento sería baja pero que, gracias a esta iniciativa, mantiene los hoteles llenos.

Asimismo, Rodríguez recordó que la celebración de Mascarita ponte tacón comenzó desde el 89, lo que demuestra el respeto por la diferencia, la creatividad, innovación, profesionalidad y la calidad, lo cual supone un gran impacto para el desarrollo del municipio. Igualmente, señaló la necesidad de utilizar todos los datos de los que se dispone para mejorar tanto la promoción como la elaboración de paquetes de actividades que puedan interesar tanto al visitante como al local y realizar promociones inteligentes que diversifiquen la oferta. Y valoró la digitalización que están realizando para poder aprovechar todo el potencial de los datos de los que disponen.

La VII edición del Carnaval de Verano de Tenerife que se celebra en Puerto de la Cruz hasta el 11 de septiembre está patrocinada por Centro Comercial Martiánez, Loro Parque, Aqualia, Heineken, Coca-Cola, Grupo Compostelana y colaboran Nest Hostel, Dwo Nopal y Hotel Vallemar.