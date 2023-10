El Instituto del Cine Canarias arranca su séptimo año de formación con más especialidades que nunca

El evento arrancó con una presentación de las claves de este nuevo curso del ICC, en el que su director Sebastián Alvarado, puso el foco en la consolidación del mismo, tras siete años de andadura: "Hemos sido, somos y seguiremos siendo una pieza clave del progreso de la industria en el Archipiélago", y también en la proyección que su oferta educativa brinda a sus alumnos: "Nuestra mayor satisfacción es que, a día de hoy, es raro dar con un rodaje que no cuente con ex alumnos del ICC en su equipo".

Entre las novedades, el acoger a casi dos centenares de alumnos provenientes de doce países y ofrecer más especialidades que nunca, un total de nueve. A las diplomaturas ya existentes –Dirección de cine, Dirección de fotografía, Montaje para Cine y TV, Interpretación para Cine y TV, Doblaje, Locución y Publicidad, Maquillaje y caracterización y Guión para Cine y TV– se une ahora Producción para Cine y TV, que regresa después de dos años, y un novedoso curso de Iniciación al Vestuario de Cine y TV. Algunas son especialidades que, en el ámbito geográfico del Archipiélago, únicamente se pueden cursar en el Instituto del Cine Canarias.

Por su parte, Dailos Batista, jefe de estudios del ICC, resaltó que "una de las grandes virtudes del Instituto es que los profesores son profesionales en activo", y de hecho, tras la presentación y la proyección de trabajos seleccionados del curso anterior, intervinieron Luifer Rodríguez y Mari Carmen Sánchez, que además de dos actores de trayectoria consagrada y referentes del talento local, son docentes de interpretación del Instituto.

Luifer, que acaba de rodar "Las noches de Tefía" de Atresmedia, se dirigió a los alumnos y alumnas centrándose en la insularidad y la canariedad: "El Instituto del Cine de Canarias se ha consolidado como el canal a través del que desarrollar nuestra profesión sin la necesidad de abandonar el terruño ni perder nuestra esencia. Somos una voz que hay que escuchar, creamos una nueva forma de ver el mundo porque somos diferentes". En su caso, Mari Carmen Sánchez, cuyo último proyecto interpretativo es "Una vida menos en Canarias", destacó el cine como "espacio de libertad y de crecimiento", así como el valor del Instituto: "ojalá cuando yo empecé hubiera existido el ICC, donde pudiera haberme relacionado con más gente de esta industria".

Como colofón del evento, varios ex alumnos con carreras consolidadas en el sector audiovisual canario pusieron el foco en su paso académico por el ICC y la calidad de su formación. Entre ellos, Willy Suárez, que estudió Dirección y que curiosamente ha dirigido recientemente al que fuera uno de sus profesores, Luifer Rodríguez: "No me sentí perdido para nada en mi primera experiencia fuera del ICC, el nivel de profesionalidad que nos inculcan aquí se nota en tu vida laboral".

El éxito de esta última edición ha sido masivo, tal que el Instituto ha decidido abrir una convocatoria especial intensiva, en torno a los meses de marzo y abril de 2024, para dar cabida a las personas que no pudieron optar a una plaza en este curso. Además de las especialidades, el Instituto del Cine Canarias cuenta con diversos talleres y workshops temáticos que se pueden consultar a través de su página web.