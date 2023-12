'Malqueridas' es la ganadora de la Muestra de Cine de Lanzarote

En cuanto a la mención especial, ha sido para 'Do Not Expect Too Much from the End of the World', del rumano Radu Jude, ya que según ha dicho el propio Jurado "por encontrarnos ante un cineasta extraordinario, con una libertad plástica y expresiva fascinantes, gran conocedor del cine y de sus posibilidades, que además demuestra un fuerte compromiso con lo humano, al establecer un fértil diálogo entre los individuos y la sociedad, y cuya exploración del territorio, con base geográfica en Bucarest, consigue trascender su frontera y convocar desde el relato cinematográfico un espacio de pensamiento universal".

El corto canario ganador ha sido 'Bloom', que habla de San Borondón, una isla mítica que aparece y desaparece. A lo largo de la historia, en los mapas se ha ubicado cerca de las Islas Canarias. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la leyenda de la isla de San Borondón llegó a cobrar tal fuerza que se organizaron expediciones para descubrirla y conquistarla. Tras siglos de olvido, al fin ha sido hallada. Para el Jurado de la Muestra "es una pieza audiovisual que construye a través de imágenes hipnóticas, por su belleza y tratamiento estético, una geografía en fuga. Una tierra sumergida que emerge solo de vez en cuando, y que intenta ser registrada y organizada por medio de la mirada curiosa del gesto humano que recolecta para contar a los espectadores como se configura y habita ese territorio imaginado".

El Jurado de la Muestra de Cine de Lanzarote que ha tomado esta decisión está formado por: María Abenia, realizadora, profesora, guionista y programadora, esto último desde hace cinco años en el Festival Internacional de Cine Documental MiradasDoc. Garbiñe Ortega, especializada en cine experimental y de no-ficción, su práctica se centra en la curaduría y la programación.Su trabajo curatorial ha sido mostrado internacionalmente. Y la tercera componente, Irina Raffo, realizadora, fotógrafa y productora. Ha actuado como jurado y mentora en varios festivales y ha sido docente invitada en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, entre otras muchas.

La 13ª Muestra de Cine de Lanzarote está organizada por la asociación sin ánimo de lucro Tenique Cultural y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote a través de su marca de producto Lanzarote Film Commission, de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España.