Canarias muestra en Málaga el potencial de su industria local y sus ventajas para acoger rodajes

La presencia isleña se encuentra dentro del mercado del festival, lugar de encuentro de la industria audiovisual, donde Canarias ocupa un lugar preferente por ser este año el territorio invitado del Mafiz. La agenda de actividades está organizada por Canary Islands Film, dependiente del Gobierno de Canarias, que trabaja en coordinación con los cabildos, y otras entidades públicas y privadas. La delegación isleña está integrada por alrededor de una treintena de empresas y profesionales, entre productoras, distribuidoras, productoras de service, agencia de ventas, gestión de localizaciones, despachos de abogados, estudios de animación, festivales y mercados. A ellos se unen también representantes de las film commissions de La Palma, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria.

La conferencia ofrecida hoy bajo el título 'Claves de financiación en Canarias: subvenciones e incentivos fiscales' estuvo a cargo de la coordinadora de este Canary Islands Film, Natacha Mora, y del técnico Pedro Carballido, acompañados de Carmen Aguado, directora de ECIJA Canarias, uno de los despachos españoles especializados en incentivos aplicados a este sector. Un tema que despertó gran interés entre profesionales acreditados, especialmente productoras y asesorías fiscales de ámbito nacional e internacional.

La agenda profesional se completa mañana, miércoles 6, con la participación en un foro sobre Coproducción Minoritaria, en el que se explicará la experiencia de las islas en este tipo de ayudas. Una hora más tarde hará una presentación del laboratorio de guiones 'IsLABentura Canarias', que acaba de cerrar su tercera convocatoria con una cifra récord de participantes (265 propuestas de historias sobre las islas) procedentes especialmente de España y Latinoamérica, pero también de otros países del mundo.

Biznaga de Plata

El acto de entrega de la Biznaga de Plata a Canarias será el jueves 7 de marzo, a las 12.00 horas, en un acto presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que tendrá lugar en el propio Ayuntamiento de la ciudad. El presidente canario, Fernando Clavijo, será el encargado de recoger esta distinción, en un acto que contará también con la presencia de la consejera de Educación, Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, entre otras autoridades canarias.

En esa última jornada está un gran encuentro de networking en el que los profesionales acreditados en el mercado podrán obtener cuanta información del destino requieran, así como establecer contactos con instituciones y empresas del sector en las islas.

Cine canario en Málaga

Cabe destacar que al menos quince películas y cortos de sello isleño serán presentadas a lo largo de esta semana en diferentes secciones tanto del propio Festival de Málaga como del mercado Mafiz. A ello se suman otras siete producciones en fase de desarrollo, cifras que reflejan el nivel alcanzado por la industria local del archipiélago, quince años después de la declaración del Audiovisual como un sector estratégico para este territorio.

Dentro del propio festival compiten 'La hojarasca', ópera prima de Macu Machín productora El Viaje Films (largometraje en ZonaZine), It was hot that day: a jandiman story, de Chisco Valdés con producción de la canaria Amissus Films y (Sección oficial corto documental) y 'Cuadro', del palmero Anatael Pérez (Sección oficial cortometraje), además del cortometraje 'La manzana', de Sara Sálamo, fuera de competición.

De otra parte, dentro del mercado, otras once películas terminadas comienzan ahora su recorrido 'Lo carga el diablo', de Guillermo Polo (una coproducción de la canaria Volcano Films con la valenciana Japonica Films, que obtuvo subvención Gobierno en 2021), y 'Rave culture – a new era', de Eduardo Cubillo, que se presentan en la zona de Market Screening. 'Voy a desaparecer', ópera primera del realizador grancanario Coré Ruiz, que contó también con subvención del Gobierno en 2021, se presenta en Market Premiere; y el corto 'Salón dorado', de Arima Romarey León González en el Short Corner y en el programa Spanish Bombs del Market Screening. También se presentan los siete cortometrajes seleccionados en Canarias en Corto 2024, firmados por Héctor García, Eli Herrera, Valentino R. Sandoli, Pablo Vilas, Antonio Munáiz, Fernando Alcántara, Pablo Borges, Arima León

Los proyectos en fase de desarrollo se presentan en distintas secciones del mercado. En MAFF están 'Sicario', de Daute Campos; 'El exterior', de Víctor Moreno y productora KV Films (con subvención del Gobierno en 2023); y 'El niño y el tiburón', de Lucía Florez y producción de Cabo Sur Films. En el Animation Hub participa 'Norberto', una coproducción con Capitán Araña (con subvención del Gobierno en 2021) y 'Mariposas negras', de David Baute y coproducción de Tinglado Film con Panamá. En Talent estará Cris Vivó, con su proyecto 'Por amor'; mientras que en el programa Cambio de plano, iniciativa conjunta de DAMA y Netflix, está participando Joel Cazorla, de la grancanaria Cabo Sur Films, con el proyecto 'El gran bazar de mis padres', una coproducción con la productora malagueña El Bazar.

Además, estos días se podrán ver en el Festival de Málaga varias películas españolas que se rodaron en Canarias como 'El salto', de Benito Zambrano; 'Disco, Ibiza, Locomia', de Kike Maíllo; o 'La bandera', de Martín Cuervo.