MiradasDoc, el Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, ha seleccionado 41 películas para participar en la parte internacional de la sección oficial de su duodécima edición que, como cada año, incluye tres concursos: al mejor largometraje documental, mejor cortometraje y mejor ópera prima. Los documentales se exhibirán en el Auditorio del municipio del sur de Tenerife a lo largo de la semana del 26 de enero al 3 de febrero de 2018, en que se celebra MiradasDoc.

Para participar en el concurso al mejor largometraje internacional de la XII edición, el comité de selección de MiradasDoc ha escogido 13 películas. Se trata de Blood and the Moon, de Tommaso Cotronei / (76' / 2017 / Yemen); Ce soir mon coeur bat, de Rémi Jennequin / (51' / 2017 / Francia); City of the Sun, de Rati Oneli (104' / 2017 / Georgia, EE.UU., Qatar, Países Bajos); Derniers jour à Shibati, de Hendrick Dusollier (59' / 2017 / Francia); El señor de los dinosaurios, de Luciano Zito (82' / 2017 / Argentina); School Life, de Neasa Ní Chianáin y David Rane (99' / 2017 / Irlanda); Mother Derdo and the Walnut Tree, de Serdar Önal (68' / 2017 / Turquía); Radio Kobani, de Reber Dosky (69' / 2016 / Países Bajos); Señorita María, la falda de la montaña, de Rubén Mendoza (90' / 2017 / Colombia); The Family, de Rok Biček (106' / 2017 / Eslovenia); The Rebel Surgeon, de Erik Gandini (52' / 2017 / Suecia, Noruega), y Tierra Sola, de Tiziana Panizza (107' / 2017 / Chile).

En el concurso al mejor cortometraje internacional de 2018 han sido seleccionados 15 documentales. Son A Song From The Future, de Tommaso Donati (17' / 2017 / Suiza); Between Us, de Maciej Miller (30' / 2017 / Polonia); Boca do Fogo, de Luciano Pérez Fernández (9' / 2017 / Brasil); Cuatro manos, de Diego Véliz y José Miguel Garrido (9' / 2017 / Chile); El cielo de los animales, de Juan Renau (15' / 2017 / Argentina); El espacio vacío, de Julián Cáneva (10' / 2016 / Argentina); Gary, de Marina Thomé (10' / 2017 / Brasil); Heimat, de Sam Peeters (14' / 2016 / Bélgica); Nature: All Rights Reserved, de Sebastian Mulder (22' / 2016 / Países Bajos); Oh Brother Octopus, de Florian Kunert (27' / 2017 / Alemania); ¿Para qué Dios si tenemos padre?, de Cecilia Paviolo (9' / 2017 / Argentina); Riski, de Otto Reuschel (12' / 2017 / Alemania); Sigo acá, de Tana Gilbert (14' / 2017 / Chile); Tekoha - Sound Of The Earth, de Rodrigo Arajeju y Valdelice Veron (Xamiri Nhupoty) (20' / 2016 / Brasil), y The Last Tape, de Cyprien Clement-Delmas e Igor Kosenko (12' / 2017 / Alemania).

El total de las 13 películas seleccionadas para participar en el concurso internacional a la mejor ópera prima documental en la duodécima edición de MiradasDoc está formado los siguientes títulos: Among Wolves, de Shawn Convey (91' / 2016 / Estados Unidos); Collection, de Marcin Polar (19' / 2017 / Polonia); Dust, de Jakub Radej (25' / 2017 / Polonia); El hombre que siempre hizo su parte, de Orisel Castro y York Neudel (97' / 2017 / Ecuador); Grab And Run, de Roser Corella (85' / 2017 / España); Kawasaki Keirin, de Sayaka Mizuno (40' / 2016 / Suiza); Koropa, de Laura Henno (19' / 2016 / Francia); Midnight Ramblers, de Julian Ballester (57' / 2017 / Francia); One Two Zero, de Anna Pawluczuk (15' / 2017 / Polonia); Open Doors, de Pavel Marcano (64' / 2017 / Argentina); Spectres Are Haunting Europe, de Maria Kourkouta y Niki Giannari (99' / 2016 / Grecia); Stranger On My Couch, de Grzegorz Brzozowski (54' / 2017 / Polonia), y Volte, de Monika Kotecka, Karolina Pogryzala (14' / 2017 / Polonia).

MiradasDoc cierra así la selección de sus secciones oficiales competitivas completando un total de 59 películas en las que destacan la mirada peculiar de los autores sobre las realidades presentes a lo largo y ancho del globo.