Por su parte, la consejera de Turismo del Cabildo Insular, Alicia Vanoostende, felicitó al director y a los cineastas "por los buenos resultados cosechados en esta edición, en la que hemos sumado esfuerzos para hacer más grande si cabe eventos que como el Astrofest y el Festivalito La Palma han puesto el foco de atención en el patrimonio que el cielo y las estrellas representan para una isla como la nuestra".Recordó el potencial del Festivalito, que promociona La Palma como un destino internacional y plató de cine privilegiado y que, además, este año, a través de G-astrocine ha conjugado el séptimo arte con las estrellas y la gastronomía, generando nuevas experiencias al alcance de residentes y visitantes.Lleno absolutoLa Plaza de Santo Domingo de la capital palmera se convirtió en la tarde noche de ayer y hasta altas horas de la madrugada, en una gran sala de proyecciones al aire libre en la que la creatividad, el cine se fusionaron con los sabores característicos de la cocina palmera gracias a G-Astrocine.

El la Maratón de Cortos de esta nueva edición de La Palma Rueda se proyectaron todas las propuestas presentadas a concurso bajo la atenta mirada del jurado, responsable de seleccionar los 20 cortos que pasan a la fase final. De ellos, seis recibirán alguno de los galardones que entregan hoy sábado, 26 de mayo, en el Teatro Circo de Marte en la ceremonia de clausura, que dará comienzo a partir de las 18:00 horas. Galardones a los que se sumará la Estrella del Público que tal y como su propio nombre indica, conceden los espectadores.

Atrás queda una semana intensa de cine extremo que ha exigido a los participantes sintetizar sus ideas en apenas unos minutos de rodaje en planos de los que, al menos un 50%, deben estar grabados como mínimo en exteriores y con los que pueden concurrir a la sección oficial y no oficial o a la de Cine con TICs que, en esta edición, en la que los cielos de La Palma han tenido un especial protagonismo, llevan por nombre Lyra y Andrómeda.

Cientos de cineastas, aficionados y amantes del cine y público en general disfrutaron al máximo de esta noche de cine y de exquisitas tapas tematizadas en honor a las estrellas del cielo de La Palma y al universo cinematográfico que ofrecieron en la Feria de pinchos establecimientos de la talla del Cinnamon Bar, Jardín de la Sal, el Negresco, la Isla de Goya.VegArt Natural Food.

Toda una explosión de sabores de cine que ofrecerán nuevamente en la noche de este sábado, a partir de las 21:00 horas, tras finalizar la ceremonia de clausura del XIII Festivalito La Palma.

G-Astrocine es una actividad paralela al Festivalito que se enmarca en Astrofest, el festival organizado por el Servicio de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, y que tiene como objetivo realzar el carácter de "isla de estrellas" de La Palma a través de actividades, encuentros, seminarios y charlas, entre otros.

Supervivencia en estado puro

El acto de presentación del lema de La Palma Rueda 2018, "Para que a las preguntas estrelladas del cielo responda nuestro sueño". Verso extraído de una estrofa del soneto LXXIX de la obra Cien Sonetos de Amor de Pablo Neruda, marco el pasado viernes 18 de mayo en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, el comienzo de la cuenta atrás, provocando una explosión de ideas que a un ritmo trepidante es necesario conciliar con la búsqueda de espacios exteriores idóneos para los rodajes, así como de actores y actrices.

A ello se suma el inventario de necesidades y recursos técnicos y logísticos de muy diversa índole que exige una producción, a cuál de ellos más básicos como el transporte o más rocambolesco y, en ocasiones, hasta imposible de conseguir. Y es que, en La Palma Rueda, sin más recursos que la imaginación, lograr que el protagonista vaya vestido como requiere el personaje ideado en el guion, es casi un milagro; de ahí que las películas estén vivas y que contar las historias sean un verdadero reto para el que no están preparados todos los cineastas. Es lo que en el certamen se denomina cine Xtremo.

Un ambiente de producción frenético que choca con el ritmo pausado que caracteriza la vida cotidiana de los palmeros, a veces sorprendidos y en otras habituados a que La Palma Rueda inunde de cine las calles de sus pueblos. De hecho, muchos acaban convirtiéndose en protagonistas privilegiados y actores potenciales de algunas de las escenas del Festivalito La Palma.

Proyecciones y Clausura

El veredicto del jurado se hará público esta noche en el Teatro Circo de Marte donde, a partir de las 18:00 horas dará comienzo la proyección de cortos finalistas y la ceremonia oficial de clausura, que contará con la actuación musical de Margarita Galván al piano acompañada de la voz y la armónica de Carlos Catana.

No todos tendrán premio pero, tal y como afirma el director del Festivalito La Palma, José Víctor Martín Fuentes, "el espíritu de La Palma Rueda no es el de competir ni mucho menos proclamar quienes han sido los mejores".

De ahí, que para Fuentes "el hecho de que un corto sea premiado no quiere decir que sea el mejor, sólo significa que ha recibido un premio, nada más, sólo es el veredicto del jurado, y éste se suele equivocar, aunque eso sí, nunca de mala fe porque son seres humanos".

A lo largo de este sábado, 26 de mayo, subirán al escenario los galardonados con la Estrella Roberto Rodríguez al Cortometraje Más Destacado, la Estrella al Actor Más Destacado, la Estrella a la Fotografía Más Destacada, la Estrella del Público al Corto Más Destacado, la Estrella al Cortometraje Cine con TIC y el Premio Especial Distribución.

Además se entregarán dos nuevos premios patrocinados por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y la Fundación Starlight y que recaerán en aquellos cortos que, específicamente, hayan incluido mensajes alusivos a la donación de sangre o relacionados con los cielos y las estrellas de La Palma. Asimismo, en 2018 Ingrid Guardiola y Miguel Ángel Blanca han sido galardonados con la Estrella Polar, la máxima distinción que concede el Festivalito La Palma.

En las doce ediciones anteriores el Festivalito La Palma ha logrado contabilizar cerca de 500 rodajes que se ocupado las pantallas de muchos cines, ferias y festivales nacionales e internacionales, promocionando con ello no sólo el cine sino los atractivos turísticos de La Palma en el exterior.

El Festivalito La Palma - Festival de Cine de las Estrellas es una iniciativa puesta en marcha por la productora canaria Chukumi Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de la Consejería de Turismo y del Astrofest. Colaboran el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red y Dorada Especial.

Asimismo, es necesario destacar la implicación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento con su programa Codecan, así como la participación de instituciones y empresas palmeras como el Ayuntamiento de El Paso, Consorcio de Servicios de La Palma, el Hotel Hacienda de Abajo, Casa Cabrera, la Agencia de Aduanas Feligar, Bodegas Llanovid, Fundación Cajamar, Viajes Oasis, el Hotel Valle Aridane, Viajes Insular, Apartamentos la Fuente, la Escuela de Arte Manolo Blahnik isla de La Palma, restaurante El Duende del Fuego, la distribuidora Digital 104, la Jefatura de la Quinta Subinspección General del Ejército Español, Hyundai y Transportes Insular La Palma.