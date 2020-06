Santa Cruz ha albergado una veintena de producciones audiovisuales en 2020

Santa Cruz de Tenerife/ La capital tinerfeña acogió el rodaje de tres producciones durante las fases dos y tres del estado alarma que se desarrollaron en la playa de Las Teresitas y el parque García Sanabria. Santa Cruz de Tenerife ha albergado una veintena de producciones audiovisuales durante el primer semestre de 2020. Así lo ha informado la primera teniente de alcaldesa y concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, quien ha detallado que "durante las fases 2 y 3 del periodo de alarma, la capital tinerfeña acogió el rodaje de tres producciones de ámbito, local, nacional e internacional que mostraron espacios como la playa de Las Teresitas o el parque García Sanabria, entre otros".



La capital tinerfeña dispone de "Santa Cruz Film Office", una sección del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que gestiona la Sociedad de Desarrollo, que ofrece gratuitamente servicios de información, asesoramiento y gestión administrativa para el sector audiovisual cuyo objetivo final es facilitar rodajes en el municipio actuando como nexo entre las administraciones públicas y las productoras audiovisuales haciendo seguimiento exhaustivo de cada trabajo audiovisual realizado en el municipio.

Así, Matilde Zambudio ha apuntado que "a través de la "Santa Cruz Film Office" se trabaja intensamente para que productoras nacionales e internacionales que ruedan sus spots y anuncios en la capital tinerfeña se sientan cómodas y acompañadas en las gestiones que han de realizar para poder grabar en el municipio" e informó de que "esta sección durante este 2020, entre enero y junio, ha facilitado las gestiones oportunas para que una veintena de producciones de diversa índole como spots o programas televisión realicen sus grabaciones en el municipio, y tres de las cuales se realizaron en este mes de junio".

"Santa Cruz Film Office" comenzó a prestar estos servicios en 2012 y ha facilitado el rodaje de casi 400 producciones audiovisuales de diversa índole y entre los que destacan largometrajes como Project Lazarus, Bourne 5, ORO, Los Últimos de Filipinas, Yucatán, Rambo V-Last Blood, La Desgracia de Ron Hopper; los casting de programas de televisión como Got Talent y Operación Triunfo, o el rodaje de series como Sky Rojo de Netflix, Doctor Who para la BBC, así como de programas de televisión como Ocean Treks with Jeff Corwin, Celebrity MasterChef o Un País Mágico.

"Santa Cruz cuenta con un inmenso potencial para albergar este tipo de producciones, ya sea de valor cultural o paisajístico y que debemos potenciar desde las entidades locales e insulares, ya que, al grabar en nuestro municipio, estas empresas audiovisuales generan economía" destacó Matilde Zambudio.

Por otro lado, la edila afirmó que "la capital tinerfeña no sólo está orientada a albergar este tipo de producciones, sino de atraer inversiones y que las empresas se establezcan en nuestro municipio" y destacó que "Santa Cruz ya es la sede de varias empresas audiovisuales, como por ejemplo las empresas de animación audiovisual Tomavision, Mondo TV, In Efecto, B Water Animation Studios, Drakhar Studio y 3 Doubles Producciones, entre otras".

"Estas seis empresas tienen su centro de trabajo en la capital tinerfeña y las cifras muestran que el sector de la animación mueve una importante cantidad económica, por lo que desde las entidades locales e insulares debemos ayudar y facilitar las inversiones de este tipo de empresas en nuestro territorio" explicó Matilde Zambudio quien añadió que "una de estas empresas, 3 Doubles Producciones, estuvo radicada durante un tiempo en la primera planta de la sede central de la Sociedad de Desarrollo hasta que, por ampliación de personal, se trasladaron a otro punto de la capital tinerfeña".

"Desde Santa Cruz continuaremos potenciando estas líneas de trabajo de la mano de Turismo de Tenerife y Tenerife Film Commission para potenciar la imagen de la capital como centro de trabajo o lugar idóneo para rodajes de diversa índole como programas de televisión, series, películas, etcétera".

Las personas o empresas que deseen ampliar información sobre la Santa Cruz Film Office pueden escribir al email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamar al teléfono 922 53 33 53, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

