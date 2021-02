El Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora presenta 9 días de cine de realidad, en la gran pantalla del Auditorio de Guía de Isora, con todos los protocolos sanitarios.

Este año, debido a la limitación de aforo, el acceso a las proyecciones será gratuito, como siempre, pero deberán reservarse las entradas con antelación llamando a la Concejalía de Cultura de Guía de Isora a partir del lunes 22 de febrero.

El público de MiradasDoc podrá encontrar este año historias que ocurren "desde la observación y la intimidad que ofrecen los pequeños relatos". Nos encontramos, según palabras del director del Festival, "varias películas que nos hablan de la resignificación de las cosas, proyectos en los que sus autores buscan dar un sentido distinto y reformular de alguna manera lo que conocemos como una verdad establecida".

Hay en la sección internacional 8 películas: En Ruta a Kinshasa; Days of cannibalism; 1982; The silhouettes; An ordinary country; El indígena rosa contra la bestia invisible: la batalla de Noel Nutels; Victoria y Río Turbio.

En la selección de 13 cortometrajes encontramos: Los niños lobo; The Fantastic; Montagne Égarée; A morte branca do feiticeiro negro; Las partes perdidas; Tell me more; Papa; Carpa 113, Idoméni; La Espera; Un at night; I bit my tong; El hambre de Lázaro; Clebs.

En la categoría nacional, las 9 películas a concurso son: A veces el amor; Bubota; Entre perro y lobo; Heurtebise; Imperdonable; La Mami; Paraíso; Stolen fish; Tierra de leche y miel.

Por último, las 7 concursantes en la sección Ópera prima: A place under the sun; A rifle and a bag; El Otro; Ma voix t'accompagnera; Piedra Sola; Softie; Their Algeria.

A ello se suman las tres películas elegidas para la muestra dedicada al director italiano, Gianfranco Rosi, (Premio Mirada Personal 2021), "que representan muy bien un tipo de cine que observa momentos de la vida que pueden ser muy crueles, pero con una forma muy poética", añade David Baute.

El comité de selección de MiradasDoc se ha decantado este año por historias dirigidas desde la mirada de sus autores hacia un entorno cercano y familiar, retratos de la vida en el mundo rural, narrativas que también tratan temas como los derechos civiles, el papel de la mujer, las migraciones, el Medio Ambiente o la negritud, reflejando además uno los leit motiv del Mercado y Festival: el fortalecimiento del eje Sur-Sur.

A ello se suman varias proyecciones especiales como el documental Un blues para Teherán; de Javier Tolentino, y la proyección del documental sobre Maradona que tendrá lugar de forma previa al inicio del festival, este sábado 20 de febrero.